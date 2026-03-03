ETV Bharat / state

होली 2026 पर अपनों को दीजिए बधाई, ये ख़ास संदेश भेजकर जीतिए दिल

Holi Wishes 2026 : हर साल की तरह इस बार भी सबका पसंदीदा त्यौहार होली आ चुका है. ऐसे में इस ख़ास मौके पर भले ही आप अपने परिजनों के पास हो या दूर, आप उन्हें होली का प्यार से भरे संदेश भेज सकते हैं. हम आपके लिए लाएं है परिजनों के लिए प्यार भरे मैसेज, जिन्हें आप अपने परिजनों के साथ शेयर कर उनके चेहरे पर खुशियां ला सकते हैं.

होली की दीजिए बधाई : होली के ख़ास मौके पर हम आपके लिए दिलचस्प संंदेश लेकर आए हैं जिन्हें आप अपने परिजनों के साथ शेयर करके उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं. साथ ही आप इन संदेशों को अपने किसी रिश्तेदार या चाहने वालों के साथ भी शेयर कर सकते हैं. तो कहिए इन प्यार भरे मैसेज से हैप्पी होली -