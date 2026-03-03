ETV Bharat / state

होली 2026 पर अपनों को दीजिए बधाई, ये ख़ास संदेश भेजकर जीतिए दिल

Holi wishes 2026 : होली के ख़ास मौके पर आप भी अपने परिजनों को भेजे प्यार से भरे ख़ास संदेश.

Holi 2026 wishes shayari quotes message images facebook instagram and whatsapp status in Hindi
हैप्पी होली 2026 (Etv Bharat)
Holi Wishes 2026 : हर साल की तरह इस बार भी सबका पसंदीदा त्यौहार होली आ चुका है. ऐसे में इस ख़ास मौके पर भले ही आप अपने परिजनों के पास हो या दूर, आप उन्हें होली का प्यार से भरे संदेश भेज सकते हैं. हम आपके लिए लाएं है परिजनों के लिए प्यार भरे मैसेज, जिन्हें आप अपने परिजनों के साथ शेयर कर उनके चेहरे पर खुशियां ला सकते हैं.

होली की दीजिए बधाई : होली के ख़ास मौके पर हम आपके लिए दिलचस्प संंदेश लेकर आए हैं जिन्हें आप अपने परिजनों के साथ शेयर करके उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं. साथ ही आप इन संदेशों को अपने किसी रिश्तेदार या चाहने वालों के साथ भी शेयर कर सकते हैं. तो कहिए इन प्यार भरे मैसेज से हैप्पी होली -

  • रंगों के त्यौहार में सभी रंगों की हो भरमार, ढेर सारी खुशियों से भरा हो आपका संसार, हैप्पी होली 2026
Holi 2026 wishes shayari quotes message images facebook instagram and whatsapp status in Hindi
रंगों के त्यौहार में सभी रंगों की हो भरमार... (Etv Bharat)
  • दुश्मनी भूलकर गले लग जाएं, प्यार के रंगों में खुद को भिगोएं, हैप्पी होली 2026
Holi 2026 wishes shayari quotes message images facebook instagram and whatsapp status in Hindi
दुश्मनी भूलकर गले लग जाएं, प्यार के रंगों में खुद को भिगोएं... (Etv Bharat)
  • रंगों की बौछार से धो दो हर गम, साथ मिलकर मनाएं होली हम, हैप्पी होली 2026
Holi 2026 wishes shayari quotes message images facebook instagram and whatsapp status in Hindi
रंगों की बौछार से धो दो हर गम... (Etv Bharat)
  • निकलो गलियों में बना कर टोली, भिगो दो आज हर एक की झोली, जमकर कहो हैप्पी होली 2026
Holi 2026 wishes shayari quotes message images facebook instagram and whatsapp status in Hindi
निकलो गलियों में बना कर टोली, भिगो दो आज हर एक की झोली... (Etv Bharat)
  • रंगों का त्योहार आया, खूब सारी खुशियां लाया, होली के रंग में रंग जाओ, मस्ती से होली मनाओ, हैप्पी होली 2026
Holi 2026 wishes shayari quotes message images facebook instagram and whatsapp status in Hindi
रंगों का त्योहार आया, खूब सारी खुशियां लाया... (Etv Bharat)
  • रंगों की बौछार, प्यार की फुहार, खुशियों की बहार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार, हैप्पी होली 2026
Holi 2026 wishes shayari quotes message images facebook instagram and whatsapp status in Hindi
रंगों की बौछार, प्यार की फुहार, खुशियों की बहार... (Etv Bharat)
  • रंग-बिरंगी पिचकारी, रंगों से सजी दुनिया सारी, ज़िंदगी में आपको खुशियां मिले ढेर सारी, हैप्पी होली 2026
Holi 2026 wishes shayari quotes message images facebook instagram and whatsapp status in Hindi
रंग-बिरंगी पिचकारी, रंगों से सजी दुनिया सारी... (Etv Bharat)
  • टेसू के फूल खिले हैं, गुलाल भी उड़ाना है, मस्ती में झूमो आज सारे, होली का त्योहार मनाना है, हैप्पी होली 2026
Holi 2026 wishes shayari quotes message images facebook instagram and whatsapp status in Hindi
टेसू के फूल खिले हैं, गुलाल भी उड़ाना है... (Etv Bharat)
  • होली का रंग और अपनों का संग, आपके जीवन में लाए खुशियों की तरंग, हैप्पी होली 2026
Holi 2026 wishes shayari quotes message images facebook instagram and whatsapp status in Hindi
होली का रंग और अपनों का संग... (Etv Bharat)
  • रंगों से पहले बरसे खुशियां, होली में रंग जाए आपकी दुनिया, प्यार की फुहार हो लगातार, मुबारक हो होली का त्योहार, हैप्पी होली 2026
Holi 2026 wishes shayari quotes message images facebook instagram and whatsapp status in Hindi
रंगों से पहले बरसे खुशियां, होली में रंग जाए आपकी दुनिया... (Etv Bharat)

