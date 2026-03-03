ETV Bharat / state

Holi 2026 : डूंगरपुर में रंग-गुलाल नहीं पत्थरों से खेली गई खूनी होली, 31 घायल

राजस्थान के भीलूड़ा में धुलंडी पर पत्थरों की खूनी होली खेली गई. लोगों का मानना है कि खून गिरने से गांव में खुशहाली आती है.

Unique holi tradition
परस्पर पत्थर बरसाते ग्रामीण (ETV Bharat Dungarpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 3, 2026 at 8:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

डूंगरपुर: होली को लेकर अनूठी परंपराओं की वजह से आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिला प्रसिद्ध है, लेकिन डूंगरपुर के भीलूड़ा गांव में धुलंडी के मौके पर मंगलवार शाम को रंग-गुलाल नहीं, पत्थरों की होली खेली गई. ढोल-कुंडी की थाप पर होली की चीत्कार करते हुए दोनों गुटों ने एक-दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए. पत्थरों की मार से 31 लोग घायल हो गए. किसी के हाथ, तो किसी के पैर और सिर पर पत्थर लगे. घायलों का भीलूड़ा अस्पताल में इलाज करवाया गया.

स्थानीय निवासी ने धीरेंद्र पंचाल ने बताया कि आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में होली पर सालों से चली आ रही अनूठी परंपराएं आज भी निभाई जा रही हैं. इन परंपराओं में पत्थरमार होली भी शामिल है. भीलूड़ा में पत्थरों की होली (खूनी होली) को लेकर मंगलवार शाम को आसपास के कई गांवों के लोग भीलूड़ा के रघुनाथजी मंदिर के पास इकट्ठा हुए. ढोल-कुंडी की थाप पर बड़ी संख्या में आए लोगों ने गैर खेली.

इसके बाद लोग रघुनाथजी मंदिर में दर्शनों के लिए मंदिर के पास ही मैदान में पहुंचे, जहां गांव के लोग दो गुटों में बंट गए. दोनों ही गुटों ने देखते ही देखते एक-दूसरे पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया. हाथों में पत्थर लेकर एक-दूसरे पर फेंके, तो कई ने गोफन से पत्थर मारे. पत्थर एक-दूसरे के गुट के लोगों को लगे. वहीं, लोग पत्थरों से बचने का प्रयास भी करते रहे.

पढ़ें: डूंगरपुर में होली की अनूठी परंपरा, लोगों ने एक-दूसरे पर जमकर बरसाए पत्थर, 42 लोग घायल

भीलूड़ा सीएचसी के चिकित्साप्रभारी डॉ. डिंपल बुनकर ने बताया कि पत्थरमार होली में कई लोगों के हाथ, पैर, सिर और शरीर पर कई जगह पत्थर लगे, जिससे चोटें आईं और वे लहूलुहान हो गए. घायल लोगों को मौजूद दूसरे लोगों ने अस्पताल पहुंचाया. एक-एक कर घायलों की संख्या बढ़ती गई. देर शाम तक चले इस पत्थरमार होली में 31 लोग घायल हो गए.

वहीं, डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ की टीम ने घायलों का इलाज किया. ग्रामीण धीरेंद्र पंचाल ने बताया कि गांव के लोगों का मानना है कि पत्थरमार होली की वजह से लोग घायल होते हैं. पत्थरों की चोट से निकलने वाला खून जमीन पर गिरता है, तो गांव में सालभर में कोई अनहोनी नहीं होती और गांव में सालभर खुशहाली रहती है.

TAGGED:

पत्थरमार होली
STONE PELTING HOLI IN DUNGARPUR
31 INJURED IN STONE HOLI
DUNGARPUR HOLI CELEBRATION
UNIQUE HOLI TRADITION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.