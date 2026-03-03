ETV Bharat / state

धुलंडी पर रंग नहीं, राम-रंग में रंगा शाहपुरा, फूलडोल महोत्सव का आगाज

शाहपुरा में छह दिवसीय फूलडोल महोत्सव में नगर परिषद ने तीन सौ अस्थायी दुकानों का मेला लगाया है. इसमें श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है.

Phooldol Festival
शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव का आगाज (ETV Bharat Bhilwara)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 3, 2026 at 5:03 PM IST

भीलवाड़ा: जहां पूरे देश में धुलंडी का पर्व रंग-गुलाल की होली के रूप में मनाया जाता है, वहीं भीलवाड़ा जिले का शाहपुरा कस्बा इस दिन रंगों से दूरी बनाकर आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो जाता है. यहां धुलंडी के दिन अबीर-गुलाल नहीं, बल्कि रामस्नेही संप्रदाय का प्रतिष्ठित फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है. करीब ढाई शताब्दियों से चली आ रही इस अद्भुत परंपरा के तहत इस वर्ष भी महोत्सव का धूमधाम से आगाज हुआ. फाल्गुन शुक्ल ग्यारस से प्रारंभ यह आयोजन छह दिनों तक श्रद्धा और भक्ति का संचार करेगा. इस दौरान रामनिवास धाम में विशेष अनुष्ठान, भजन-कीर्तन और लोक कलाओं की प्रस्तुतियां होती हैं. नगर परिषद ने यहां अस्थायी मेला लगाया है.

फूलडोल महोत्सव के पहले दिन श्रद्धालुओं ने रामनिवास धाम में स्तंभजी और आचार्यश्री के दर्शन किए. आचार्य रामदयाल ने बताया कि रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक महाप्रभु स्वामी रामचरणजी महाराज ने संवत 1817 में भीलवाड़ा की मियाचंद बावड़ी की गुफा में राम-नाम का सुमिरन किया था. यहीं से संप्रदाय का उद्भव हुआ. बाद में शाहपुरा नरेश के आग्रह पर संवत 1826 में स्वामीजी शाहपुरा आए और यहीं से फूलडोल महोत्सव की परंपरा स्थायी रूप से शुरू हुई. रामनिवास धाम में श्रद्धालुओं को तिलक, तुंबी के साथ रकार-मकार के दर्शन होते हैं. वहीं, बारादरी की छतरियों पर उकेरे गए ये चिह्न भक्ति और शिल्प का अद्भुत संगम प्रस्तुत करते हैं. गोपी चंदन का तिलक लगाए संत राम-नाम की साधना में लीन दिखाई देते हैं. महोत्सव के पहले दिन ग्रामीण अंचलों के लोक कलाकारों ने लोक लहरियां और केसिया गायन प्रस्तुत किया. ढोलक और मंजीरों की थाप पर भजनों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया.

आचार्य रामदयाल महाराज (ETV Bharat Bhilwara)

चार मंजिला रामनिवास धाम संगमरमर की बेजोड़ कारीगरी का उदाहरण है. 108 स्तंभ और 84 दरवाजों वाली बारादरी, नीचे अष्टकोणीय रामधाम और ऊपर चतुर्महल इसकी पहचान हैं. दूर से यह परिसर पानी में तैरते जहाज जैसा प्रतीत होता है. शाहपुरा में वर्षों से धुलंडी पर रंग नहीं खेला जाता. इस दिन महाप्रभु रामचरणजी महाराज की अणभैवाणी की शोभायात्रा निकलती है और फूलडोल महोत्सव का शुभारंभ होता है. रंगों का पर्व यहां शीतला सप्तमी के दिन मनाया जाता है. शाहपुरा की धुलंडी यह संदेश देती है कि यहां रंगों से पहले राम-नाम है. फूलडोल महोत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि शाहपुरा की पहचान और आस्था का प्रतीक बन चुका है.

पहले 25 दिन चलता था उत्सव: उन्होंने बताया कि यह उत्सव 25 दिन तक चलता था. प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ल ग्यारस से चैत्र शुक्ल पंचमी तक पच्चीस दिन तक कई कार्यक्रम होते थे. अब होली से रंगपंचमी तक ही मनाया जाता है. इस आयोजन के बाद शाहपुरा के लोग शीतला सप्तमी या अष्टमी पर रंगों का त्योहार मनाते हैं. मेवाड़ की सबसे पुरानी रियासत शाहपुरा के तत्कालीन राजा रणसिंह के अनुरोध पर रामस्नेही संप्रदाय के जन्मदाता महाप्रभु रामचरणजी महाराज शाहपुरा आए, तब से प्रतिवर्ष फूलडोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है. होलिका दहन के बाद सोमवार को रात्रि में रामस्नेही संप्रदाय के संत रामस्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर आचार्य रामदयाल के संग रामनिवास धाम से बाहर निकले तथा रात्रि जागरण किया गया.

सजाया गया रामनिवास धाम: वार्षिकोत्सव के मौके पर रामस्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ रामनिवास धाम को आकर्षक विद्युत साज-सज्जा से सजाया गया. होली के मौके पर रंग-बिरंगी लाइटों की सजावट से पूरा रामनिवास धाम रंगीला नजर आया. पहले ही दिन इस सजावट को देखने के लिए शाहपुरा के लोग उमड़े. इस उत्सव में भाग लेने के लिए देश भर के रामस्नेही संतों की मौजूदगी रही. निर्गुण राम की उपासना करने वालों का भी शाहपुरा में तांता लगा है. नगर परिषद ने अस्थायी मेला बाजार स्थापित कर 300 दुकानें लगाई हैं तथा दर्जनों झूले व चकरियां मनोरंजन के लिए मौजूद हैं.

