आपकी राशि के लिए कौन सा रंग है लकी? होली खेलने से पहले जान लें अपनी किस्मत का रंग

पूरा देश होली के रंगों में डूबा है. ज्योतिषाचार्य से जानें होली खेलने का सही समय और योग. साथ ही राशि के अनुसार शुभ रंग.

कब और किस रंग से होली खेलना है शुभ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 4, 2026 at 10:05 AM IST

पटना: रंगों का पर्व होली इस वर्ष 4 मार्च को पूरे देश में उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. बनारस से प्रकाशित होने वाले ऋषिकेश पंचांग के अनुसार इस बार होली का पर्व शुभ योग में पड़ रहा है, जिससे इसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व और भी बढ़ गया है. वहीं राशि के अनुसार रंगों का इस्तेमाल करने से शुभ माना जाता है.

उत्तम दिन है 4 मार्च: पटना के ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन और अगले दिन रंगों की होली मनाने की परंपरा शास्त्रों में वर्णित है. पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 3 मार्च की रात से प्रारंभ होकर 4 मार्च को दिन में भी रहेगी, इसलिए 4 मार्च को रंग खेलने का विधान श्रेष्ठ माना गया है. लोग दिन में किसी भी समय रंग खेल सकते हैं.

होली के दिन स्नान के बाद दान का विशेष महत्व: पंडित राजन उपाध्याय के अनुसार ऋषिकेश पंचांग में स्पष्ट उल्लेख है कि होली के दिन प्रातः स्नान-दान और फिर भगवान विष्णु तथा प्रह्लाद की पूजा करना शुभ फलदायी होता है. इसके बाद अबीर-गुलाल से होली खेलना चाहिए. शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस दिन क्रोध, द्वेष और वैरभाव को त्यागकर प्रेम और सौहार्द का भाव अपनाना चाहिए. होली का पर्व केवल रंगों का नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और भाईचारे का प्रतीक है. इसी कारण इसे 'समता का पर्व' भी कहा गया है.

"पंचांग के अनुसार होली के दिन कुछ नियमों का पालन करना विशेष लाभकारी माना गया है. जैसे कि सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना, जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र का दान करना और परिवार के बड़े-बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना. इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और नशे या विवाद से दूर रहना चाहिए. ऐसा करने से वर्ष भर सुख-समृद्धि बनी रहती है."- पंडित राजन उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य

हर रंग का अपना महत्व: होली के रंगों का भी अपना अलग-अलग महत्व है. पंडित राजन उपाध्याय के अनुसार लाल रंग ऊर्जा और प्रेम का प्रतीक है, जो आपसी संबंधों में मिठास बढ़ाता है. पीला रंग ज्ञान और समृद्धि का संकेत देता है और यह भगवान विष्णु तथा श्रीकृष्ण से जुड़ा माना जाता है. हरा रंग प्रकृति, स्वास्थ्य और नई शुरुआत का प्रतीक है, जबकि नीला रंग शांति और स्थिरता का संदेश देता है. गुलाबी रंग मित्रता और सौहार्द को दर्शाता है. शास्त्रों में प्राकृतिक रंगों से होली खेलने की सलाह दी गई है, क्योंकि यह शरीर और पर्यावरण दोनों के लिए सुरक्षित माने जाते हैं.

होली समाज को एक सूत्र में बांधता है: ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय के अनुसार यदि व्यक्ति श्रद्धा और शास्त्रीय विधि से होली मनाता है, तो उसे मानसिक शांति के साथ-साथ पारिवारिक सुख और आर्थिक उन्नति का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है. होली को केवल मनोरंजन का पर्व न मानकर, इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को समझते हुए मनाना चाहिए. होली समाज में व्याप्त भेदभाव को मिटाकर सभी को एक सूत्र में बांधने का प्रतीक है.

राशि के अनुसार कौन-सा रंग है शुभ: मेष राशि के लिए लाल और पीला रंग शुभ होगा. वृषभ राशि को जातकों के लिए सफेद कपड़े और नारंगी और बैंगनी रंग से होली खेलना चाहिए. मिथुन राशि के लिए हरा, कर्क के लिए सफेद कपड़े पहनकर होली खेलना अच्छा होगा. सिह राशि के लिए गोल्डन, पीला, लाल और नारंगी, कन्या राशि के जातकों के लिए हरा, भूरा और नारंगी, तुला राशि के लिए सफेद और हल्के गुलाबी, वृश्चिक राशि के लिए लाल, मैरून और पीला, धनु के लिए लाल और पीला, मकर के लिए नीला और काला, कुंभ के लिए काला, बैंगनी और लाल रंग वहीं मीन के लिए पीला रंग शुभ साबित हो सकता है.

