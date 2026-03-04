ETV Bharat / state

आपकी राशि के लिए कौन सा रंग है लकी? होली खेलने से पहले जान लें अपनी किस्मत का रंग

पटना: रंगों का पर्व होली इस वर्ष 4 मार्च को पूरे देश में उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. बनारस से प्रकाशित होने वाले ऋषिकेश पंचांग के अनुसार इस बार होली का पर्व शुभ योग में पड़ रहा है, जिससे इसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व और भी बढ़ गया है. वहीं राशि के अनुसार रंगों का इस्तेमाल करने से शुभ माना जाता है.

उत्तम दिन है 4 मार्च: पटना के ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन और अगले दिन रंगों की होली मनाने की परंपरा शास्त्रों में वर्णित है. पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 3 मार्च की रात से प्रारंभ होकर 4 मार्च को दिन में भी रहेगी, इसलिए 4 मार्च को रंग खेलने का विधान श्रेष्ठ माना गया है. लोग दिन में किसी भी समय रंग खेल सकते हैं.

होली के दिन स्नान के बाद दान का विशेष महत्व: पंडित राजन उपाध्याय के अनुसार ऋषिकेश पंचांग में स्पष्ट उल्लेख है कि होली के दिन प्रातः स्नान-दान और फिर भगवान विष्णु तथा प्रह्लाद की पूजा करना शुभ फलदायी होता है. इसके बाद अबीर-गुलाल से होली खेलना चाहिए. शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस दिन क्रोध, द्वेष और वैरभाव को त्यागकर प्रेम और सौहार्द का भाव अपनाना चाहिए. होली का पर्व केवल रंगों का नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और भाईचारे का प्रतीक है. इसी कारण इसे 'समता का पर्व' भी कहा गया है.

"पंचांग के अनुसार होली के दिन कुछ नियमों का पालन करना विशेष लाभकारी माना गया है. जैसे कि सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना, जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र का दान करना और परिवार के बड़े-बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना. इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और नशे या विवाद से दूर रहना चाहिए. ऐसा करने से वर्ष भर सुख-समृद्धि बनी रहती है."- पंडित राजन उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य

हर रंग का अपना महत्व: होली के रंगों का भी अपना अलग-अलग महत्व है. पंडित राजन उपाध्याय के अनुसार लाल रंग ऊर्जा और प्रेम का प्रतीक है, जो आपसी संबंधों में मिठास बढ़ाता है. पीला रंग ज्ञान और समृद्धि का संकेत देता है और यह भगवान विष्णु तथा श्रीकृष्ण से जुड़ा माना जाता है. हरा रंग प्रकृति, स्वास्थ्य और नई शुरुआत का प्रतीक है, जबकि नीला रंग शांति और स्थिरता का संदेश देता है. गुलाबी रंग मित्रता और सौहार्द को दर्शाता है. शास्त्रों में प्राकृतिक रंगों से होली खेलने की सलाह दी गई है, क्योंकि यह शरीर और पर्यावरण दोनों के लिए सुरक्षित माने जाते हैं.