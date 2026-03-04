ETV Bharat / state

Holi 2026 : 'बादशाह' की सवारी धूमधाम से निकली, लेकिन गम के साथ हुई संपन्न...

बादशाह बने चंदू अग्रवाल की मौत ( ETV Bharat Beawar )

अजमेर: ब्यावर जिले में 175 वर्ष से बादशाह की सवारी निकल जाने की परंपरा रही है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब बादशाह की तबियत बिगड़ गई और उन्हें गुलाल रूपी अशरफिया का वितरण बीच में ही छोड़ना पड़ा. गुलाल से सरोबर माहौल में ट्रक के ऊपर बादशाह की पोशाक में बैठे चंदू अग्रवाल को अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन उनकी सांसें थम गई. बादशाह चंदू अग्रवाल ने दुनिया से अलविदा कह दिया. उनकी मौत से बादशाह की सवारी की खुशी गम में बदल गई. हर कोई इस घटना से स्तब्ध है. हार्ट अटैक का अंदेशा जताया जा रहा है ब्यावर जिले में 175 वर्षों से बादशाह की सवारी धूम धाम से निकाली जा रही है. इस बार भी ब्यावर में बादशाह की सवारी को लेकर जबरदस्त उत्साह था, लेकिन एक घटना से इस उत्साह को गम में बदल दिया. गत वर्ष से ऐतिहासिक बादशाह की सवारी के लिए चंदू अग्रवाल बादशाह बन रहे थे. इस बार भी चंदू अग्रवाल बादशाह की सवारी के लिए तैयार हुए. बादशाह आयोजन समिति के लोगों ने उन्हें बादशाह की पोशाक पहने और उनका श्रृंगार भी किया. बादशाह बनकर चंदू अग्रवाल काफी खुश थे. ट्रक के ऊपर बैठकर वह लाल गुलाल से सराबोर माहौल में हजारों लोगों की भीड़ को गुलाल रूपी अशरफियां वितरित कर रहे थे. कुछ सामान्य और परंपरागत तरीके चल रहा था. लोग पलक पावड़े बिछाकर बादशाह की सवारी का इंतजार कर रहे थे. बादशाह की सवारी जहां तक पहुंचती वहां लोगों में बादशाह से गुलाल रूपी अशरफियां लेने की होड़ मच जाती.