Holi 2026 : 'बादशाह' की सवारी धूमधाम से निकली, लेकिन गम के साथ हुई संपन्न...
ब्यावर में ऐतिहासिक बादशाह की सवारी धूमधाम से निकली. बादशाह बने चंदू अग्रवाल की मौत. जानिए पूरा मामला
Published : March 4, 2026 at 10:57 PM IST
अजमेर: ब्यावर जिले में 175 वर्ष से बादशाह की सवारी निकल जाने की परंपरा रही है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब बादशाह की तबियत बिगड़ गई और उन्हें गुलाल रूपी अशरफिया का वितरण बीच में ही छोड़ना पड़ा. गुलाल से सरोबर माहौल में ट्रक के ऊपर बादशाह की पोशाक में बैठे चंदू अग्रवाल को अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन उनकी सांसें थम गई. बादशाह चंदू अग्रवाल ने दुनिया से अलविदा कह दिया. उनकी मौत से बादशाह की सवारी की खुशी गम में बदल गई. हर कोई इस घटना से स्तब्ध है. हार्ट अटैक का अंदेशा जताया जा रहा है
ब्यावर जिले में 175 वर्षों से बादशाह की सवारी धूम धाम से निकाली जा रही है. इस बार भी ब्यावर में बादशाह की सवारी को लेकर जबरदस्त उत्साह था, लेकिन एक घटना से इस उत्साह को गम में बदल दिया. गत वर्ष से ऐतिहासिक बादशाह की सवारी के लिए चंदू अग्रवाल बादशाह बन रहे थे. इस बार भी चंदू अग्रवाल बादशाह की सवारी के लिए तैयार हुए. बादशाह आयोजन समिति के लोगों ने उन्हें बादशाह की पोशाक पहने और उनका श्रृंगार भी किया.
बादशाह बनकर चंदू अग्रवाल काफी खुश थे. ट्रक के ऊपर बैठकर वह लाल गुलाल से सराबोर माहौल में हजारों लोगों की भीड़ को गुलाल रूपी अशरफियां वितरित कर रहे थे. कुछ सामान्य और परंपरागत तरीके चल रहा था. लोग पलक पावड़े बिछाकर बादशाह की सवारी का इंतजार कर रहे थे. बादशाह की सवारी जहां तक पहुंचती वहां लोगों में बादशाह से गुलाल रूपी अशरफियां लेने की होड़ मच जाती.
पढ़ें : Holi 2026 : 'बादशाह' ने अपनी दाढ़ी से साफ की श्रीनाथजी मंदिर की 9 सीढ़ियां, लोगों ने सुनाई खरी-खोटी
बादशाह की सवारी में 1 टन के लगभग लाल गुलाल वितरित कर दी जाती है. चारों ओर जहां भी नजर जाती है लाल गुलाल ही नजर आती है. लाल रंग की गुलाल से सराबोर माहौल के बीच बादशाह बने चंदू अग्रवाल को बेचैनी होने लगी और तबियत खराब हुई. तत्काल उन्हें ट्रक से नीचे उतारा गया और लोगों ने तत्काल हाथों में उठाकर उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया. चिकित्सको ने बादशाह चंदू अग्रवाल को मृत घोषित कर दिया.
खुशी और उत्साह में घुला गम : बादशाह बने चंदू अग्रवाल के इस तरह से दुनिया से अलविदा कर देने की चर्चा ब्यावर ही नहीं, आसपास के जिलों में हो रही है. इस बार चंदू अग्रवाल को दूसरी बार बादशाह बनने का अवसर मिला था. चंदू अग्रवाल की मौत से माहौल गमगीन हो गया.
साधारण और गमगीन माहौल में सम्पन्न हुई बादशाह की सवारी : बादशाह मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष मुकेश गर्ग ने बताया कि बादशाह की सवारी निकलने की 175 वर्ष पुरानी परंपरा है. गर्ग ने बताया कि चंदू अग्रवाल दूसरी बार बादशाह बने थे. बादशाह की सवारी के दौरान ही चंदू अग्रवाल को हार्ट अटैक आया था. उन्हें तत्काल अस्पताल पंहुचाया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. चंदू अग्रवाल को हार्ट अटैक आने के बाद भी बादशाह की सवारी जारी रही. हालांकि, बीच होने वाले कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए. केवल बादशाह का फरमान कलेक्टर को सौंपा गया. बादशाह के दिए गए फरमान में ब्यावर की 8 सूत्रीय समस्या के निदान को दूर करने के आदेश था.