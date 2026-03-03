ETV Bharat / state

होली पर हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं, जांजगीर चांपा पुलिस ड्रोन से रख रही निगरानी

जांजगीर चांपा: होली में हंगामा करने वालों को हवालात की खानी पड़ेगी. पुलिस ने हुड़दंगियों पर नजर रखने के लिए आसमान में ड्रोन उड़ाने की तैयारी की है. आज और कल दोनों दिन पुलिस की चप्पे-चप्पे पर निगरानी रहेगी. शराब पीकर हंगामा और तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने वालों की भी खैर नहीं है. पुलिस ने कई जगहों पर चेकिंग अभियान चलाने की भी तैयारी की है. अक्सर होली के मौके पर रंग गुलाल की खुशी में बदमाश और उपद्रवी भंग घोलने का काम करते हैं. पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय ने कहा कि हम इस बार ड्रोन से शहर की निगरानी करेंगे. इसके लिए ड्रोन की टेस्टिंग भी की गई है.

ड्रोन से होगी निगरानी, शराबियों की खैर नहीं

होली को लेकर बाजार से गली-मोहल्ले तक में रौनक है. बच्चे और युवा दोनों होली की पिचकारी और रंग गुलाल की बाजार से खरीद कर रहे हैं. इस बार बाजार में अलग-अलग तरह की पिचकारी और टोपी छाई हुई है. हर कोई अपने हिसाब और पसंद से उसकी खरीदी कर रहा है. जिला प्रशासन की टीम भी दुकानों पर जाकर लोगों को सुरक्षित होली खेलने के लिए जागरुक कर रही है. व्यापारियों से मुखौटा नहीं बेचने की गुजारिश भी पुलिस कर रही है. अक्सर होली पर देखा गया है कि बदमाश मुखौटे की आड़ में बड़ी वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं. मुखौटे की वजह से बदमाशों को पहचानना और पकड़ना दोनों मुश्किल हो जाता है. पुलिस ने मुखौटा बेचने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी है.