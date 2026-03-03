ETV Bharat / state

फाग, राग और गालियां...गुम हुई बनारस की फगुआ परंपरा; वक्त ने कैसे बदल दिया होली का रंग

वक्त ने बदल दिया होली का रंग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी का फाग, ढोल-नगाड़ों की थाप पर होरियारों का राग, यह संयोग कुछ ऐसा बनता था कि होली का लोग बरस भर बेसब्री से इंतजार करते थे. अब जमाना बदल गया है. न वह फाग रहा, न फगुआ गाने वालों की टोली रही. बनारस में तो होली पर गालियों की ऐसी परंपरा रही कि शहर के बड़े-बड़े धनाड्य लोग गालियां सुनने के लिए बैठे रहते थे कि कब होरियारे आएंगे और गरियाएंगे. यह परंपरा अब लुप्त हो चली है. काशी में ही मिट्टी के मटके में चंदा मांगकर होलिका दहन की परंपरा रही है. अब चंदा मांगने की लोक परंपरा भी खत्म हो चुकी है. न हीं गालियां खाने की आदत रही और न ही ठेठ फगुआ गाने वाले ही रहे. वह सामाजिक समरसता कहीं न कहीं गुम हो गई है, जो कभी काशी की होली का ट्रेड मार्क रही. वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु राज बताते हैं कि बनारस की शान हुआ करती थी. होली खेलने के लिए लोग पूर्वांचल के अलग-अलग हिस्सों से आते थे. होली के मौके पर बनारस में होना लोग अपना सौभाग्य मानते थे. पूर्वांचल के तमाम हिस्सों को समेटकर बनारस में होली का वृहद अंदाज दिखाई देता था. बनारस की परंपरागत होली अब नहीं दिखती. (Video Credit: ETV Bharat) पहले छोटी-छोटी गलियों में होलिका दहन को लेकर जिस तरह से नगाड़े बजाते हुए लोग चंदा वसूलते थे, वह अब कहीं नहीं दिखाई देता. परंपरा के नाम पर कुछ लोग इसे करते हैं, लेकिन अब वह भी खत्म होता जा रहा है. बनारसी नगाड़े की आवाज यह बता देती थी की होली आ चुकी है. अब नगाड़े नहीं रहे. हिमांशु का कहना है कि बनारस की होली को अंग्रेजी हुकूमत से जोड़कर देखा जाए तो इसका इतिहास 1800 से परंपरा के रूप में जाना जाता है. धार्मिक शहर होने की वजह से यहां पर होली का एक रूप धर्म की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. उस वक्त होली के नाम पर अंग्रेजी अधिकारियों को जमकर गालियां दी जाती थीं. बुरा भी ना माना जाए इसलिए कह दिया जाता था कि बुरा ना मानो होली है. यही परंपरा आगे चलकर होली का हिस्सा बनी और काशी में जिंदा रहा. चौराहों, गलियों और अपने अलग अंदाज के लिए पहचान बनानी वाली बनारस की होली आधुनिकता की ऐसी भेंट चढ़ी कि सब खत्म हो चुका है. ना कवि सम्मेलन होता है और न हीं गालियों वाली होली का आनंद मिलता है.