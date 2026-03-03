ETV Bharat / state

होली पर सजा नगाड़ा बाजार, ग्राहकी को लेकर मायूस दिखे दुकानदार

होली के मौके पर बाजार में रंग गुलाल के साथ ही नगाड़े की दुकानें भी सजी हैं.

Holi 2026
ग्राहकी को लेकर मायूस दिखे दुकानदार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 3, 2026 at 6:05 PM IST

रायपुर: पूरे छत्तीसगढ़ में होली पर्व की धूम है. मार्केट में रंग गुलाल और रंग बिरंगी पिचकारियां बिक रही हैं. मार्केट में अलग अलग कलर के गुलाल और पिचकारियों की वैरायटी मौजूद हैं. वहीं होली के मौके पर फाग गीत गाने के लिए लोग ढोल-नगाड़े और ताशा भी बिक रहे हैं. ढोल नगाड़ा और ताशा की दुकान भी पिछले 10 दिनों से लगी है.

कड़ी मेहतन से तैयार होता है ढोल नगाड़ा

दुकानदार राजेश कौशिक ने बताया कि नगाड़ा में मिट्टी के बर्तन और ऊपर से चमड़ा लगा रहता है. हाथ से छूटने पर नगाड़ा गिरकर टूट जाता है. लेकिन टीन के चादर से बना ताशा और ढोलक गिरने के बाद भी नहीं टूटता.

ताशा और ढोलक बनाने में मेहनत भी खूब लगती है. पिछले 10 सालों से ढोलक बेचने का काम कर रहे हैं. टीन के चादर से बने ताशा और ढोलक की कीमत 100 रुपए से लेकर 1 हजार रुपए तक है-राजेश कौशिक, दुकानदार

होली पर सजा नगाड़ा बाजार (ETV Bharat)

नगाड़ा के दाम

नगाड़ा बेचने वाली दुकानदार रेवती बाई हटीले ने बताया कि ''हम लोग डोंगरगढ़ के देवकट्टा के रहने वाले हैं. रायपुर में पिछले 12 दिनों से अपनी दुकान लगाए हैं. छोटे नगाड़ा की कीमत 100 रुपए जोड़ी और बड़े नगाड़ा की कीमत 2 हजार रुपए जोड़ी है.''

Holi 2026
होली पर सजा नगाड़ा बाजार (ETV Bharat)

कम ग्राहकी से मायूस हैं दुकानदार

दुकानदार राजेश कौशिक ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार भी दाम में कोई खास अंतर नहीं आया है. वहीं दुकानदार रेवती बाई हटीले कहती हैं कि होली में पिछले कई सालों से रायपुर आ रहे हैं. लेकिन पिछले साल की तुलना में इस बार ग्राहक कम आ रहे हैं.

Holi 2026
होली पर सजा नगाड़ा बाजार (ETV Bharat)
Holi 2026
ग्राहकी को लेकर मायूस दिखे दुकानदार (ETV Bharat)

