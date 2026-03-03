ETV Bharat / state

होली पर सजा नगाड़ा बाजार, ग्राहकी को लेकर मायूस दिखे दुकानदार

रायपुर: पूरे छत्तीसगढ़ में होली पर्व की धूम है. मार्केट में रंग गुलाल और रंग बिरंगी पिचकारियां बिक रही हैं. मार्केट में अलग अलग कलर के गुलाल और पिचकारियों की वैरायटी मौजूद हैं. वहीं होली के मौके पर फाग गीत गाने के लिए लोग ढोल-नगाड़े और ताशा भी बिक रहे हैं. ढोल नगाड़ा और ताशा की दुकान भी पिछले 10 दिनों से लगी है.

कड़ी मेहतन से तैयार होता है ढोल नगाड़ा

दुकानदार राजेश कौशिक ने बताया कि नगाड़ा में मिट्टी के बर्तन और ऊपर से चमड़ा लगा रहता है. हाथ से छूटने पर नगाड़ा गिरकर टूट जाता है. लेकिन टीन के चादर से बना ताशा और ढोलक गिरने के बाद भी नहीं टूटता.

ताशा और ढोलक बनाने में मेहनत भी खूब लगती है. पिछले 10 सालों से ढोलक बेचने का काम कर रहे हैं. टीन के चादर से बने ताशा और ढोलक की कीमत 100 रुपए से लेकर 1 हजार रुपए तक है-राजेश कौशिक, दुकानदार