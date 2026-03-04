ETV Bharat / state

Kota Crime : होली के दिन युवक की हत्या, एक की नहाते समय डूबने से हुई मौत

घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ( ETV Bharat Kota )

कोटा: जिले के बूढ़ादीत थाना इलाके में धुलंडी के दिन बुधवार को हत्या का मामला सामने आया है. इसमें 32 वर्षीय युवक राकेश कुमार एरवाल को मौत की घाट पहुंचा गया है. जिसके साथ मारपीट की गई व धारदार चीज से गोद दिया है. युवक शराब ठेके के बाहरी पड़ा हुआ था. उसका शराब ठेके के बाहर ही झगड़ा हो गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित किया गया है. फिलहाल, घटनाक्रम में यह खुलासा नहीं हुआ है कि युवक की हत्या क्यों हुई है? सूचना मिलने के बाद आला पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं, जिनमें पुलिस उपअधीक्षक इटावा ओमप्रकाश और थानाधिकारी दीप्ति रानी समेत अन्य अधिकारी हैं. परिजनों ने अस्पताल में रोते बिलखते हुए सोनू गुर्जर नाम के युवक पर आरोप लगाए हैं. डीएसपी ओमप्रकाश का कहना है कि राकेश को अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. इसके बाद मौके पर एफएसएल, एमओबी और डॉग स्क्वाड को बुलाया जा रहा है. फिलहाल, घटनाक्रम क्यों हुआ है, यह सामने नहीं आ पाया है. युवक के शरीर पर दिखता हुआ एक ही घाव घुटने के नजदीक है. यह किसी शराब की बोतल या धारदार हथियार का है. पढ़ें : धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा: कार की टक्कर से दो की मौत, एक गंभीर घायल इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर होगा कि उसके कहां-कहां पर चोट लगी है. झगड़े के संबंध में फिलहाल कोई जानकारी भी नहीं मिल पा रही है, यह घटनाक्रम क्यों हुआ है, यह भी जांच का विषय है? पुरानी रंजिश के संबंध में भी फिलहाल जानकारी नहीं मिल रही है. इस मामले में परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया जा रहा है. दूसरी तरफ घटना में शामिल लोगों के संबंध में भी पूछताछ शुरू की गई है. हालांकि, इस मामले में कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन उनके संबंध में कुछ भी पुलिस नहीं बता रही है.