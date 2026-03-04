Kota Crime : होली के दिन युवक की हत्या, एक की नहाते समय डूबने से हुई मौत
होली के दिन कोटा में दो घटनाएं. झगड़े के बाद युवक की हत्या. होली के बाद नहर में नहाते समय युवक की डूबने से मौत.
Published : March 4, 2026 at 10:01 PM IST
कोटा: जिले के बूढ़ादीत थाना इलाके में धुलंडी के दिन बुधवार को हत्या का मामला सामने आया है. इसमें 32 वर्षीय युवक राकेश कुमार एरवाल को मौत की घाट पहुंचा गया है. जिसके साथ मारपीट की गई व धारदार चीज से गोद दिया है. युवक शराब ठेके के बाहरी पड़ा हुआ था. उसका शराब ठेके के बाहर ही झगड़ा हो गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित किया गया है.
फिलहाल, घटनाक्रम में यह खुलासा नहीं हुआ है कि युवक की हत्या क्यों हुई है? सूचना मिलने के बाद आला पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं, जिनमें पुलिस उपअधीक्षक इटावा ओमप्रकाश और थानाधिकारी दीप्ति रानी समेत अन्य अधिकारी हैं. परिजनों ने अस्पताल में रोते बिलखते हुए सोनू गुर्जर नाम के युवक पर आरोप लगाए हैं.
डीएसपी ओमप्रकाश का कहना है कि राकेश को अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. इसके बाद मौके पर एफएसएल, एमओबी और डॉग स्क्वाड को बुलाया जा रहा है. फिलहाल, घटनाक्रम क्यों हुआ है, यह सामने नहीं आ पाया है. युवक के शरीर पर दिखता हुआ एक ही घाव घुटने के नजदीक है. यह किसी शराब की बोतल या धारदार हथियार का है.
इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर होगा कि उसके कहां-कहां पर चोट लगी है. झगड़े के संबंध में फिलहाल कोई जानकारी भी नहीं मिल पा रही है, यह घटनाक्रम क्यों हुआ है, यह भी जांच का विषय है? पुरानी रंजिश के संबंध में भी फिलहाल जानकारी नहीं मिल रही है. इस मामले में परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया जा रहा है. दूसरी तरफ घटना में शामिल लोगों के संबंध में भी पूछताछ शुरू की गई है. हालांकि, इस मामले में कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन उनके संबंध में कुछ भी पुलिस नहीं बता रही है.
इधर, घटना के बाद शव को सुल्तानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया है. जहां पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई है. उसके परिजन भी रोकर बिलख रहे हैं. इसके अलावा बूढ़ादीत थाने के बाहर भी लोगों की भीड़ जमा हो गई है. पूरे कस्बे में सन्नाटा छा गया है.
होली के बाद नहर में नहाते समय युवक की डूबने से मौत : होली पर कोटा में हुए दूसरे हादसे में एक युवक की मौत नहर में नहाते समय हो गई है. हनुमंत खेड़ा निवासी करीब 25 वर्षीय युवक पवन होली खेलने के बाद चंबल नदी की दाईं मुख्य नहर में नहाने गया था. कंसुआ के नजदीक में नहा रहा था. घटना करीब 6:00 की आसपास की है. जिसमें वह नहाते समय नदी में डूब गया.
उद्योग नगर थाने के हेड कांस्टेबल राजवीर सिंह ने बताया कि घटना के बाद पास में ही नहा रहे स्थानीय युवक ने उसकी तलाश शुरू कर दी. अपनी जान पर खेल कर 15 मिनट के अंतराल में उसे बाहर निकाल दिया. जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. इस संबंध में परिजनों को सूचना दे दी है. बॉडी का पोस्टमार्टम गुरुवार को होगा.
पति-पत्नी पर होली खेलते समय फेंका गर्म पानी : शहर में ही होली खेल रहे एक परिवार पर गर्म पानी फेंकने का मामला सामने आया है. आरोपी ने शराब के नशे में यह घटना को अंजाम दिया है. गुमानपुरा थाना अधिकारी महेश कारवाल ने बताया कि कोटडी इलाके में कालू का परिवार घर के नजदीक होली खेल रहा था. इस दौरान पास में ही रहने वाले पवन ने उनके ऊपर गर्म पानी फेंक दिया. इसमें उनकी पत्नी रेखा और कालू पर गिर गया. इस संबंध में थाने में शिकायत मिली है, जिस पर पवन की तलाश शुरू कर दी. पवन ने शराब के नशे में यह घटना की है. ऐसे में उसको गिरफ्तार कर किया जाएगा.