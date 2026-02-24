ETV Bharat / state

बिहार सरकार का बड़ा फैसला, होली में इन राज्यों से दौड़ेंगी स्पेशल बसें, जानें किराया

पटना: रंगों के त्योहार होली में अब अपनों के बीच पहुंचने की राह आसान होने वाली है. अक्सर ट्रेन में कंफर्म टिकट न मिलने और फ्लाइट की आसमान छूती महंगाई से परेशान लोगों को सरकार ने बड़ा होली गिफ्ट दिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर परिवहन विभाग ने कई राज्यों से विशेष बस सेवा शुरू की है. सबसे बड़ी बात सरकार सब्सिडी भी दे रही है, जिससे लोगों के जेब पर बोझ कम पड़ेगा.

होली पर सरकार का बड़ा फैसला: परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया है कि होली के मौके पर स्पेशल बस सेवा शुरू की जाए. होली के मौके पर दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग बिहार आना चाहते हैं, क्योंकि होली घर-घर से जुड़ा त्योहार है. किसी को कोई परेशानी न हो. मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार परिवहन विभाग ने कई राज्यों से विशेष बस का परिचालन शुरू किया है.

होली पर सरकार का बड़ा फैसला (ETV Bharat)

"हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड सहित कई राज्यों से स्पेशल बसें चलायी जा रही हैं. मुझे उम्मीद है कि परिवहन विभाग की ओर से होली के मौके पर की जा रही इस व्यवस्था का सभी लोग लाभ उठाएंगे और आसानी से घर तक पहुंचेंगे."- श्रवण कुमार, परिवहन मंत्री, बिहार

149 AC बसें खरीद रहा परिवहन विभाग: 4 मार्च को होली है तो क्या सभी जगह बस सेवा की शुरुआत हो गई है, इस पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कई जगह शुरू हो गयी है. कुछ जगह अभी बचा हुआ है वहां भी जल्द शुरू हो जाएगी. श्रवण कुमार ने कहा कि 800 के करीब बिहार में परिवहन विभाग के तहत बसें संचालित हो रही हैं. उन्हीं बसों में से हम दूसरे राज्यों में भी बस चला रहे हैं. वहीं 149 AC बसें हम लोग खरीद रहे हैं, उन्हें भी विशेष तौर पर चलाएंगे.

तय भाड़ा ही लिया जाएगा: बाहर होने वाले बिहार के लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो इस पर परिवहन विभाग लगातार काम कर रहा है. होली के मौके पर चलने वाली बसों के किराए को लेकर परिवहन मंत्री ने कहा कि जो तय भाड़ा है, वही लिया जाएगा. लोगों को कम किराया देना पड़े, इसका ध्यान रखा जा रहा है.