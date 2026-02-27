ETV Bharat / state

15 दिन फागोत्सव - 600 साल से भगवान चारभुजानाथ से खेल रहे ब्रज की होली

‎बूंदी:राजस्थान की छोटी काशी बूंदी में होली का रंग कुछ अलग ही छटा बिखेरता है. यहां तिलक चौक के प्राचीन श्रीचारभुजानाथ मंदिर में 600 वर्षों से अनूठी परंपरा निभाई जा रही है. होली से पूरे 15 दिन पहले फागोत्सव शुरू होता है, जो भक्तों को ब्रज की होली याद दिला देता है. गुलाल और पुष्प वर्षा के बीच फाग गीतों के बीच श्रद्धालु भगवान के साथ होली खेलते हैं. देश-विदेश से आए श्रद्धालु इस उत्सव का हिस्सा बनते हैं. होली पर पूरा शहर भक्ति रस और रंगोत्सव में सराबोर हो उठता है.

‎‎चारभुजा विकास समिति के अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल पारीक ने बताया कि फागोत्सव होली से 15 दिन पूर्व शुरू होता है. रोजाना सुबह मंगला आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. ठाकुरजी की आराधना कर रंग-गुलाल अर्पित करते हैं. रंग-बिरंगे फूलों से होली खेली जाती है. केसर युक्त दूध का प्रसाद बांटा जाता है. मंदिर परिसर में ढोल-मंजीरों की थाप पर फाग गीत गूंजते हैं. श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में होली के पारंपरिक गीतों पर झूमते हैं. शुक्रवार सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में होली खेली. विदेशी पावनों ने भी इस रंगोत्सव का आनंद लिया और गुलाल लगाकर उत्साह दिखाया.

6 सदी की परंपरा पर बोले... (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें:बृज होली महोत्सव-2026 का डीग में शुभारंभ, सतरंगी फव्वारों और रासिया की थाप ने बांधा समां

‎रणथंभौर से बूंदी पधारे थे भगवान‎: ‎चारभुजा विकास समिति के अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल पारीक ने बताया कि श्रीचारभुजानाथ की प्रतिमा को बूंदी नरेश राव सुरजन सिंह ने सन 1569 (संवत 1664) में मंदिर के निज गर्भगृह में प्रतिष्ठित कराया था. भगवान चारभुजानाथ मूल रूप से सवाई माधोपुर के रणथंभौर से बूंदी पधारे थे. कहा जाता है कि प्रतिमा को रथ में लाया जा रहा था, तब तिलक चौक स्थित स्थान पर रथ खुद रुक गया. काफी प्रयास के बावजूद रथ आगे नहीं बढ़ा. इसे ईश्वरीय संकेत मान तत्कालीन राजा राव सुरजन सिंह ने यहीं भगवान की प्रतिमा को स्थापित करने का निर्णय लिया. तब से यह मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. भक्तों का मानना है कि श्री चारभुजानाथ के दर्शन के बिना उनका दिन अधूरा रहता है. कई लोग दैनिक कार्य की शुरुआत भगवान के दर्शनों के बाद ही करते हैं.