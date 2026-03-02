ETV Bharat / state

Holi 2026 : राशि अनुसार खेलें रंगों की होली और बनें सौभाग्यशाली

होली खेलने के लिए सभी रंगों का अपना-अपना महत्व है. ज्योतिषाचार्य ने कही ये बड़ी बात...

Holi Celebration
राशि अनुसार खेलें रंगों की होली (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 2, 2026 at 3:19 PM IST

4 Min Read
जोधपुर: फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होली का त्योहार मनाया जाता है. इसके अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है. रंग वाली होली 3 मार्च को खेली जाएगी. पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास ने बताया कि होली खेलने के लिए सभी रंगों का अपना-अपना महत्व है. ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो कई रंग हमारे लिए बहुत भाग्यशाली होते हैं तो वहीं कई रंग हमारे लिए परेशानी का कारण बनते हैं.

होली खेलते समय यदि आप अपनी राशि के अनुसार रंगों का सही चुनाव करते हैं तो इससे आप खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ, खुशहाल और नकारत्मकता से दूर रख सकते हैं. व्यास ने बताया कि इस विशेष दिन पर होली खेलने से पहले गणेश जी उपासना करना न भूलें. ऐसा करने से व्यक्ति को धन-धान्य की प्राप्ति होती है और जीवन से सभी संकट दूर हो जाते हैं.

ज्योतिषाचार्य ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur)

पढे़ं : होली की रियासतकालीन परंपरा: दो दशक बाद सोनार दुर्ग से फिर निकली हजूरी समाज की गेर

राशि के अनुसार रंग :

मेष राशि : मेष राशि को लाल और पीले रंग से होली का त्योहार मनाना चाहिए. इन रंगों से होली खेलने से आपके जीवन में प्यार और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा.

वृषभ राशि : वृषभ राशि के जातकों को होली के दिन सफेद कपड़े पहनकर नारंगी और बैंगनी रंग से होली खेलनी चाहिए. ऐसा करने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है.

मिथुन राशि : मिथुन राशि के जातकों को हरे रंग से होली खेलनी चाहिए. ऐसा करने से ना सिर्फ इनके मान-सम्मान में बढ़ोत्तरी होगी, बल्कि संबंधों में प्रगाढ़ता भी आएगी.

कर्क राशि : कर्क राशि के जातकों को सफेद कपड़े पहनकर होली खेलनी चाहिए. ऐसा करने से उन्हें धन, यश के साथ बेहद सुकून भी मिलेगा.

सिंह राशि : सिंह राशि के लोग गोल्डन, पीले, लाल और नारंगी रंग से होली खेल सकते हैं. ऐसा करने से न सिर्फ ये लोग ऊर्जावान बने रहेंगे, बल्कि इनके साथ होली खेलने वाले लोग भी उत्साह से भर जाएंगे.

कन्या राशि : कन्या राशि के लोगों को हरे, भूरे और नारंगी रंग से होली खेलनी चाहिए. इन रंगों से होली खेलने से इस राशि के लोगों का आर्थिक संकट दूर होता है.

तुला राशि : तुला राशि के जातक सफेद और हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर होली खेलें. ऐसा करने से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे.

वृश्चिक राशि : वृश्चिक राशि के लोगों को लाल, मैरून और पीले रंग से होली खेलने जाना चाहिए. ऐसा करने से आपके आर्थिक संकट दूर होते हैं.

धनु राशि : धनु राशि के जातकों को होली खेलने के लिए लाल और पीले रंग का इस्तेमाल करना चाहिए. ऐसा करने से आपका अपने परिजनों के साथ रिश्ता मजबूत बनेगा और गुरु ग्रह से जुड़ी कोई परेशानी भी आपके सामने नहीं आएगी.

मकर राशि : मकर राशि के लोगों को होली जरूर खेलनी चाहिए. इसके लिए इन्हें नीले, काले रंग का इस्तेमाल करना चाहिए. ऐसा करने से आपको शीध्र ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी.

कुंभ राशि : कुंभ राशि के जातकों को होली खेलने के लिए काला, बैंगनी और लाल रंग के गुलाल का इस्तेमाल करना चाहिए. ऐसा करने से आप कठिन परिस्थितियों को भी अपने बस में कर पाएंगे.

मीन राशि : मीन राशि के लोगों को पीले रंग से होली खेलनी चाहिए. इस राशि के लोगों को होली के दिन पीला रंग शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद ही होली खेलने जाना चाहिए. माना जाता है कि ऐसा करने से आपको धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है.

