यूपी में होली 2026 की धूम; रामपुर में दिखी गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल, मुस्लिम समुदाय ने खेली होली

रामपुर/बरेली/प्रयागराज : यूपी के जिलों में अलग-अलग परंपराओं के साथ होली मनाई जाती है. हर जगह की होली अपने आप में खास होती है. रामपुर में गंगा-जमुनी तहजीब की एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है. रविवार को रमजान के पाक महीने में रोजा रखते हुए मुस्लिम समुदाय ने पूरे उत्साह और भाईचारे के साथ रंगों और फूलों की होली खेली. वहीं, बरेली में एडीजी जोन कार्यालय में रविवार को होली मिलन समारोह आयोजित किया गया. इसके अलावा प्रयागराज में रविवार को सनातनी किन्नर अखाड़े में पांच दिवसीय होली उत्सव की शुरुआत हो गई है.



रामपुर में रविवार को आंबेडकर पार्क में अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ की ओर से भव्य फूलों की होली का आयोजन किया गया. पिछले 13 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को इस बार भी पूरे जोश के साथ निभाया गया. कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए.

रामपुर में मुस्लिम समुदाय ने खेली होली (Video credit: ETV Bharat)

इस मौके पर एक-दूसरे पर रंग-बिरंगे फूलों की वर्षा की गई और गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी गईं. गुलाल लगाकर आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया गया. पूरा माहौल फूलों की खुशबू और एकता के रंग में सराबोर नजर आया.

मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरहत अली खान ने कहा कि "उनका संगठन पिछले 13 वर्षों से फूलों की होली का आयोजन करता आ रहा है. उनका मकसद समाज में प्यार, भाईचारा और एकता का संदेश देना है. उन्होंने कहा कि रमजान हो या कोई अन्य पर्व, त्योहार सबका होता है और हमें मिलकर मनाना चाहिए."

आयोजकों ने यह भी बताया कि रंगों की परंपरा सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं है. सूफी संत अमीर खुसरो और वारिस अली शाह के दौर से ही प्रेम और रंगों की यह परंपरा चली आ रही है. नवाबों के दौर में भी रामपुर में होली बड़े उत्साह से मनाई जाती थी. फूलों की होली का यह आयोजन एक बार फिर साबित करता है कि रामपुर की पहचान सिर्फ उसके नवाबी इतिहास से नहीं, बल्कि उसकी गंगा-जमुनी तहज़ीब और आपसी भाईचारे से भी है.