लातेहार नगर पंचायत चुनाव: होल्डिंग टैक्स बना बड़ा मुद्दा

लातेहार नगर पंचायत चुनाव में कई मुद्दें हैं. जिसमें से होल्डिंग टैक्स का मुद्दा इन दिनों छाया है.

Latehar Nagar Panchayat election
ग्राफिक्स इमेज. (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 7, 2026 at 5:58 PM IST

3 Min Read
लातेहार: नगर निकाय चुनाव को लेकर लातेहार में सरगर्मी बढ़ गई है. वहीं लोगों में चुनाव को लेकर उत्साह नजर आ रहा है. चुनाव में लोगों के अलग-अलग मुद्दे भी हैं. ऐसा ही एक मुद्दा है होल्डिंग टैक्स का. जिसे लोग निकाय चुनाव में बड़ा मुद्दा मान रहे हैं.

लोगों का कहना है कि शहरी क्षेत्र में सुविधा काफी कम रहने के बावजूद यहां होल्डिंग टैक्स काफी अधिक है. नगर निकाय चुनाव आने के बाद यह मुद्दा बड़ा मुद्दा बन गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भी प्रत्याशी चुनाव में जीतकर नगर पंचायत अध्यक्ष और वार्ड पार्षद बनेंगे उन्हें होल्डिंग टैक्स कम करने के लिए प्रयास करना होगा.

स्थानीय लोगों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

दरअसल, लातेहार जिला मुख्यालय नगर पंचायत क्षेत्र के रूप में चिन्हित हैं. लोगों का कहना है कि काफी छोटा जगह होने के बावजूद शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा लातेहार नगर पंचायत में जो होल्डिंग टैक्स तय किया गया है वह काफी अधिक थी. लोगों ने कहा कि लगभग 10 वर्ष पहले जब होल्डिंग टैक्स की शुरुआत की गई थी तो लातेहार में 9 रुपये स्क्वायर फीट से भी अधिक होल्डिंग टैक्स निर्धारण की गई थी. जबकि लातेहार को छोड़कर दूसरे अन्य नगर पंचायत इलाकों में होल्डिंग टैक्स लगभग यहां की अपेक्षा तीन गुना कम है. हालांकि पिछले 3 वर्षों से सरकार द्वारा सभी स्थानों के लिए एक सर्किल रेट तय कर दिया गया है. जिसके अनुसार होल्डिंग टैक्स का निर्धारण किया जाता है.

अधिसूचित क्षेत्र होने के बावजूद होल्डिंग टैक्स अधिक

इधर, इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि लातेहार जिला मुख्यालय अधिसूचित क्षेत्र के रूप में चिन्हित है. यहां अधिकांश लोग गरीब हैं. यहां होल्डिंग टैक्स लगना ही नहीं चाहिए था. उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय में सुविधा के नाम पर भी कुछ भी नहीं है. इसलिए होल्डिंग टैक्स को कम करना चाहिए.

वहीं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि यदि तुलनात्मक देखा जाए तो लातेहार नगर पंचायत में काफी अधिक होल्डिंग टैक्स की वसूली की जाती है. उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में जीत दर्ज करने वाले जनप्रतिनिधियों को इस बिंदु को प्राथमिकता के आधार पर उठाना होगा और इस समस्या का समाधान करना होगा.

वहीं समाजसेवी रितेश कुमार निक्कू ने कहा कि वर्तमान में लातेहार जिला मुख्यालय में जितना होल्डिंग टैक्स लगाया जाता है, यदि तुलनात्मक देखा जाए तो यह रांची और डाल्टनगंज नगर निगम से भी अधिक टैक्स है.

इस संबंध में नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सेलेस्टिन कुजूर ने कहा कि लातेहार नगर पंचायत क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स का मामला काफी गंभीर है. उन्होंने कहा कि यहां अधिकांश ऐसे दुकानदार हैं, जो काफी गरीब हैं. ऐसे लोगों पर होल्डिंग टैक्स एक भार के रूप में होता है. चुनाव के बाद सभी को इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बनाना होगा.

सर्किल के आधार पर होल्डिंग टैक्स

इधर, इस संबंध में नगर पंचायत के सिटी मैनेजर राजकुमार ने बताया कि होल्डिंग टैक्स का निर्धारण अब सर्किल रेट के आधार पर होता है. जमीन बिक्री की जो दर होती है उसी के अनुसार होल्डिंग टैक्स का रेट भी तय होता है.

