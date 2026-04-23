ETV Bharat / state

'चुनाव कराओ-लोकतंत्र बचाओ' आंदोलन कल से, अभियान के दौरान कांग्रेस सभी जिलों में करेगी प्रदर्शन

जयपुर: प्रदेश में निकाय-पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार को निशाने पर ले रही है. इस मामले में पहले पूर्व में कई बार प्रदर्शन करने के बाद अब कांग्रेस पंचायती राज की स्थापना दिवस के मौके पर एक बार फिर कल से प्रदेशव्यापी आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है. इसके लिए कांग्रेस ने अपने पंचायती राज संगठन को आगे किया है. कांग्रेस पंचायती राज संगठन की ओर से कल पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालय पर एक साथ धरने प्रदर्शन किए जाएंगे और सरकार से निकाय पंचायत चुनाव कराने की मांग की जाएगी. पंचायती राज संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सीबी यादव का कहना है कि 'चुनाव कराओ-लोकतंत्र बचाओ' आंदोलन का आगाज कल से शुरू होगा जो 3 महीने तक चलेगा. पहले दिन जहां सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए जाएंगे. ​वहीं उसके बाद ग्राम चौपाल, विचार गोष्ठी और हस्ताक्षर अभियान भी किए जाएंगे.

'संविधान का सीधे-सीधे उल्लंघन': सीबी यादव का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 243 E और 243 U के मुताबिक पंचायत और निकायों के चुनाव हर 5 साल में करना अनिवार्य है. लेकिन 2 साल से भी ज्यादा समय बीतने के बावजूद सरकार चुनाव नहीं करा रही है. चुनाव में देरी के कारण गांव और शहरों का विकास रुक गया है. यहां तक की केंद्रीय वित्त आयोग की ओर से 1900 करोड़ रुपए की राशि भी अटक गई है, जिससे जनता में व्यापक असंतोष और आक्रोश व्याप्त है. यादव का कहना है कि इसके लिए सरकार के साथ-साथ चुनाव आयोग भी जिम्मेदार है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद सरकार और चुनाव आयोग चुनाव नहीं करा पा रहे हैं.