24 फरवरी से 3 मार्च तक रहेगा होलाष्टक , जानिए क्यों नहीं होते मांगलिक कार्य

बीकानेर : हिंदू धर्म में होलाष्टक शुरू होने के साथ ही सभी प्रकार के मांगलिक कार्य पर रोक लग जाती है. होली के 8 दिन पहले पड़ने वाली समयावधि को ही होलाष्टक कहते हैं. होलिका दहन से 8 दिन पहले होलाष्टक से होलिका दहन तक कई तरह की पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई है. सनातन धर्म में होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. होली से पहले फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से होलाष्टक लगता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस दौरान शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं. इस बार होलाष्टक 24 फरवरी से शुरू होगा. यह 3 मार्च तक रहेगा.

ये है होलाष्टक की कथा : बीकानेर के पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू बताते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस राज हिरणकश्यप खुद की पूजा करवाता था और प्रजा से किसी भी दूसरे देवता की पूजा करने के लिए मना करता था. लेकिन उसका खुद का पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की आराधना करता था. हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र की विष्णु भक्ति करना पसंद नहीं था. अपने पुत्र प्रहलाद को सभी प्रकार की यातनाएं देते हुए विष्णु भक्ति से दूर करने का प्रयास किया. लेकिन भगवान विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद ने अपने आराध्य की भक्ति नहीं छोड़ी. तब राक्षसराज ने अपनी बहन होलिका के सहारे प्रहलाद को यातना देने का प्रयास किया और इस दौरान अष्टमी तिथि के दिन उसे बंदी गृह में यात्राएं देना शुरू किया. अष्टमी से पूर्णिमा के दौरान बंदीगृह में प्रह्लाद को यातनाएं दी जाती रहीं. इस अवधि के दौरान होलिका ने काफी प्रयास किया लेकिन वह विष्णु भक्ति से प्रहलाद को टस से मस नहीं कर पाई.

शिव के क्रोध से जुड़ी कथा : पंडित किराडू कहते हैं कि होलाष्टक से जुड़ी एक ओर पौराणिक कथा है. ऐसा माना जाता है कि फाल्‍गुन मास की अष्‍टमी को ध्यान में लीन भगवान शिव की तपस्या को भंग करने का कामदेव ने प्रयास किया. इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया. कहते हैं इसी कारण इस दौरान प्रकृति में शोक का माहौल बन जाता है और वातावरण सकारात्मक नहीं रह पाता है.