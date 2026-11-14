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रामपुर में लिथुआनिया की एंबेसडर डायना मिक्वेंसेस ने किया हॉकी टूर्नामेंट का उद्घाटन

आइडेंटिटी एजुकेशनल एकेडमी की ओर से तीन दिवसीय इंटर स्कूल सेवन साइड स्टेट हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है.

रामपुर में हॉकी टूर्नामेंट का उद्घाटन
रामपुर में हॉकी टूर्नामेंट का उद्घाटन (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 14, 2026 at 8:58 PM IST

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रामपुर: जनपद में इंटर स्कूल सेवन साइड स्टेट हॉकी टूर्नामेंट का शनिवार को शुभारंभ किया गया. तीन दिवसीय इस टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए खास तौर पर लिथुआनिया की एंबेसडर डायना मिक्वेंसेस रामपुर पहुंचीं थी. उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया और हिंदी भाषा में सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. इस मौके पर पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान भी मौजूद रहे.

दरअसल, जनपद रामपुर के बगी गांव स्थित आइडेंटिटी एजुकेशनल एकेडमी की ओर से तीन दिवसीय इंटर स्कूल सेवन साइड स्टेट हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है. इस टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जनपदों के हॉकी टीमों ने हिस्सा लिया है.

इंटर स्कूल सेवन साइड स्टेट हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन (VIDEO Credit: ETV Bharat)

टूर्नामेंट के शुभारंभ से पहले मुख्य अतिथि लिथुआनिया की एंबेसडर डायना मिक्वेंसेस और पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान ने मैदान में पहुंचकर खिलाड़ियों से परिचय किया. इसके बाद हॉकी प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ कर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया.

लिथुआनिया की एंबेसडर डायना मिक्वेंसेस ने किया हॉकी टूर्नामेंट का उद्घाटन
लिथुआनिया की एंबेसडर डायना मिक्वेंसेस ने किया हॉकी टूर्नामेंट का उद्घाटन (Photo Credit: ETV Bharat)

इस संबंध में आइडेंटिटी एजुकेशनल एकेडमी के डायरेक्टर वकार साहब ने बताया कि उन्हें हॉकी के खेल से बेहद लगाव है. उनका उद्देश्य रामपुर और आसपास के क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक बेहतर मंच उपलब्ध कराना है, ताकि यहां के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक अपनी पहचान बना सकें.

स्टेट हॉकी टूर्नामेंट
स्टेट हॉकी टूर्नामेंट (Photo Credit: ETV Bharat)


फिलहाल, रामपुर में आयोजित यह तीन दिवसीय हॉकी टूर्नामेंट खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बेहतरीन अवसर है. अब देखना होगा कि इस प्रतियोगिता में कौन सी टीम अपने शानदार प्रदर्शन से खिताब अपने नाम करती है.

एंबेसडर डायना मिक्वेंसेस रामपुर पहुंचीं थी
एंबेसडर डायना मिक्वेंसेस रामपुर पहुंचीं थी (Photo Credit: ETV Bharat)

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