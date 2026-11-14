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रामपुर में लिथुआनिया की एंबेसडर डायना मिक्वेंसेस ने किया हॉकी टूर्नामेंट का उद्घाटन

रामपुर में हॉकी टूर्नामेंट का उद्घाटन ( Photo Credit: ETV Bharat )

रामपुर: जनपद में इंटर स्कूल सेवन साइड स्टेट हॉकी टूर्नामेंट का शनिवार को शुभारंभ किया गया. तीन दिवसीय इस टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए खास तौर पर लिथुआनिया की एंबेसडर डायना मिक्वेंसेस रामपुर पहुंचीं थी. उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया और हिंदी भाषा में सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. इस मौके पर पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान भी मौजूद रहे.

दरअसल, जनपद रामपुर के बगी गांव स्थित आइडेंटिटी एजुकेशनल एकेडमी की ओर से तीन दिवसीय इंटर स्कूल सेवन साइड स्टेट हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है. इस टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जनपदों के हॉकी टीमों ने हिस्सा लिया है.