हॉकी राजस्थान का दावा उनकी संस्था मान्य, राजस्थान हॉकी एसोसिएशन पंजीकृत नहीं
हॉकी संघ की मान्यता को लेकर हॉकी राजस्थान ने दावा किया है कि उनकी ही संस्था राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में टीम भेजने के लिए अधिकृत है.
Published : April 3, 2026 at 8:38 PM IST
जयपुर: राजस्थान में हॉकी संघ की मान्यता को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है. हॉकी राजस्थान के अध्यक्ष अरुण सारस्वत का कहना है कि राजस्थान हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार जयपाल ने दावा किया था कि जोधपुर उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उनकी संस्था ही राज्य की वैध हॉकी संघ है और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में टीम भेजने के लिए अधिकृत है.
राजधानी में आयोजित प्रेसवार्ता में सारस्वत ने बताया कि 24 मार्च को राजस्थान हॉकी एसोसिएशन एक आदेश लेकर आया था जिसमें उन्होंने खुद को अधिकृत बताया था. लेकिन इसके बाद हॉकी राजस्थान ने इस मामले पर न्यायालय में अपील की और 1 अप्रैल को उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा इसमें संशोधन कर दिया गया. संशोधित आदेश में राजस्थान हॉकी एसोसिएशन को एक विवादित संस्था बताया गया है, जो वर्तमान में राजस्थान सरकार से विधिवत पंजीकृत नहीं है. ऐसे में यह संस्था राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भी टीम को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भेजने के लिए अधिकृत नहीं मानी जाएगी.
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दो टीमें खेलने पहुंची: सारस्वत का कहना है कि इसी बीच 29 मार्च को अजमेर से सब-जूनियर वर्ग (बालक एवं बालिका) की दो टीमों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा गया था, लेकिन हॉकी इंडिया ने इन टीमों को मान्यता नहीं देते हुए वापस लौटा दिया. हॉकी इंडिया ने स्पष्ट किया कि राजस्थान हॉकी एसोसिएशन एक विवादित संस्था है, जबकि 'हॉकी राजस्थान' ही उनकी अधिकृत इकाई है. हॉकी राजस्थान ने दावा किया है कि वर्ष 2010 से राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ की मान्यता प्राप्त है. ऐसे में अब केवल हॉकी राजस्थान द्वारा भेजी गई टीमें ही राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए पात्र मानी जाएंगी.