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सोनीपत पहुंचने पर हॉकी खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत, प्लेयर्स बोले- 'अगला लक्ष्य ओलंपिक में मेडल'

एशियन गेम्स पदक विजेताओं का स्वागत ( ETV Bharat )

सोनीपत: एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर लौटे जिले के होनहार खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया है. भारतीय हॉकी टीमों में सोनीपत के 7 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन किया है. महिला हॉकी टीम में 4 और पुरुष हॉकी टीम में 3 खिलाड़ी इस विजयी अभियान का हिस्सा रहे.

मिशन चौक से निकला विशाल जुलूसः सोनीपत की रहने वाली नेहा गोयल, शिल्पी, साक्षी राणा और ज्योति महिला हॉकी टीम की प्रमुख खिलाड़ी रहीं हैं. वहीं पुरुष वर्ग में फाइनल मुकाबले तक का सफर तय करने वाली टीम में सोनीपत के यशदीप सिवाच, अभिषेक नैन और सुमित कुमार शामिल थे. इन सभी विजेता खिलाड़ियों के सोनीपत पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया. सोनीपत के मिशन चौक से लेकर औद्योगिक क्षेत्र स्थित हॉकी ग्राउंड तक एक भव्य विजय जुलूस निकाला गया. स्वागत समारोह में खिलाड़ियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि "कड़ी मेहनत हमेशा रंग लाती है और पदक जीतने के बाद खिलाड़ी अपने सारे पुराने संघर्ष भूल जाते हैं."