असुंता लकड़ा के समर्थन में सड़क पर उतरे आदिवासी संगठन और खिलाड़ी, हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन
रांची में हॉकी खिलाड़ियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष भोलानाथ सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए.
Published : July 25, 2026 at 8:09 PM IST
रांचीः भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी असुंता लकड़ा के समर्थन में शनिवार को राजधानी रांची में विभिन्न आदिवासी संगठनों, पूर्व और वर्तमान हॉकी खिलाड़ियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने हॉकी झारखंड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भोलानाथ सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने असुंता लकड़ा द्वारा लगाए गए आरोपों की उच्चस्तरीय जांच कराने, नवगठित हॉकी झारखंड कार्यकारिणी को भंग करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की.
अलबर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शनकारी जुटे
प्रदर्शनकारी अलबर्ट एक्का चौक पर जुटे, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की और भोलानाथ सिंह का पुतला दहन किय. प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग, हॉकी खिलाड़ी और खेल प्रेमी मौजूद रहे.
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि झारखंड ने देश को कई अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी दिए हैं, लेकिन राज्य के खिलाड़ियों को सम्मान और सुरक्षित माहौल नहीं मिल पा रहा है. इस दौरान पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी और ओलंपियन मनोहर टोपनो ने भोलानाथ सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि खिलाड़ियों के साथ लंबे समय से सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया गया है.
हॉकी झारखंड में खिलाड़ियों को सम्मान नहीं मिलाः मनोहर टोपनो
मनोहर टोपनो ने कहा, भोलानाथ सिंह के कब्जे में हॉकी झारखंड में खिलाड़ियों को कभी सम्मान नहीं मिला. खिलाड़ियों के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता रहा है, जो खिलाड़ी राज्य और देश का नाम रोशन करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन देने के बजाय अपमानित किया गया. अब खिलाड़ी और समाज चुप नहीं बैठेगा. हम चाहते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और खिलाड़ियों को न्याय मिले.
प्रदर्शन में शामिल सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी असुंता लकड़ा के समर्थन में एकजुटता दिखाई. उन्होंने कहा कि यह केवल एक खिलाड़ी का मामला नहीं, बल्कि पूरे आदिवासी समाज के सम्मान से जुड़ा विषय है.
खिलाड़ियों के सम्मान से समझौता नहींः सामाजिक कार्यकर्ता
सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा, पूरा आदिवासी समाज असुंता लकड़ा के साथ खड़ा है. भोलानाथ सिंह की तानाशाही इस राज्य में नहीं चलने दी जाएगी. खिलाड़ियों का सम्मान सर्वोपरि है. यदि किसी खिलाड़ी ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो उनकी निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए. किसी भी कीमत पर खिलाड़ियों के सम्मान से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.
असुंता लकड़ा का महिला हॉकी में महत्वपूर्ण योगदानः सामाजिक कार्यकर्ता
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि असुंता लकड़ा ने भारतीय महिला हॉकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और झारखंड का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है. इसलिए उनके आरोपों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए. उनका कहना था कि यदि खेल संगठनों में पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं होगी तो खिलाड़ियों का भविष्य प्रभावित होगा.
प्रदर्शन के दौरान मांग की गई कि मामले की जांच पूरी होने तक हॉकी झारखंड की नवगठित कार्यकारिणी को तत्काल भंग किया जाए. साथ ही राज्य सरकार और खेल विभाग पूरे मामले में हस्तक्षेप कर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करें. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा.
न्याय की लड़ाई आगे भी जारी रहेगीः प्रदर्शनकारी
अलबर्ट एक्का चौक पर किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई थी. प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि खिलाड़ियों के सम्मान और न्याय की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी. उनका कहना था कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि खेल और खिलाड़ियों के सम्मान तथा खेल संस्थाओं में पारदर्शिता स्थापित करने के लिए है.
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