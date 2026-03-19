ETV Bharat / state

विकास को तरसता हॉकी स्टार खिलाड़ी सविता पूनिया का गांव, सालों से अधूरी पड़ी मुख्य मार्ग से घर तक की सड़क

भारतीय महिला हॉकी टीम की स्टार खिलाड़ी सविता पूनिया आज खुद अपने ही गांव में बुनियादी सुविधाओं के लिए इंतजार कर रही हैं.

Sirsa Road Construction
Sirsa Road Construction (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 19, 2026 at 1:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरसा: देश के लिए ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की स्टार खिलाड़ी सविता पूनिया आज खुद अपने ही गांव में बुनियादी सुविधाओं के लिए इंतजार कर रही हैं. हरियाणा के सिरसा जिले के जोधकां गांव निवासी सविता पूनिया के घर तक जाने वाली सड़क आज भी अधूरी पड़ी है. बड़े बड़े वादे हुए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है. खिलाड़ी सविता पूनिया के घर तक जाने वाली मुख्य सड़क घर तक अधूरी है.

हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया के घर जाने वाली सड़क अधूरी: कभी इस सड़क को बनाने का वादा बड़े स्तर पर किया गया था. बीकानेर की एक ऊर्जा कंपनी ने ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन के बाद गांव के विकास की जिम्मेदारी लेने की बात कही थी. कंपनी ने दावा किया था कि गांव के विकास के लिए करीब डेढ़ करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. जिसमें पक्की सड़क स्वागत गेट पेयजल सुविधा खेल स्टेडियम और लाइब्रेरी जैसी योजनाएं शामिल थीं, लेकिन हकीकत ये है कि सड़क का काम करीब 50 लाख रुपये खर्च करने के बाद भी अधूरा छोड़ दिया गया.

विकास को तरसता हॉकी स्टार खिलाड़ी सविता पूनिया का गांव (Etv Bharat)

शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई: सविता पूनिया के पिता महिंदर पूनिया ने बताया कि काम जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया है. उन्होंने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है. ना तो कंपनी इस अधूरे काम को पूरा कर रही है और ना ही प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है. गांव के लोगों को रोजाना इस खराब रास्ते से गुजरना पड़ रहा है.

ये भी पढ़ें- करनाल के पश्चिमी यमुना नहर में गौवंशों के अवशेष मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

ये भी पढ़ें- नूंह में खनन वाहनों की मनमानी पर प्रशासन करेगा सख्त कार्रवाई, नंबर प्लेट छुपाने वाले डंपरों पर कसा जाएगा कड़ा शिकंजा

TAGGED:

HOCKEY PLAYER SAVITA PUNIA
JODHKA VILLAGE SIRSA
SIRSA ROAD CONSTRUCTION
जोधकां गांव सिरसा
HOCKEY PLAYER SAVITA PUNIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.