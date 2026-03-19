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विकास को तरसता हॉकी स्टार खिलाड़ी सविता पूनिया का गांव, सालों से अधूरी पड़ी मुख्य मार्ग से घर तक की सड़क

सिरसा: देश के लिए ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की स्टार खिलाड़ी सविता पूनिया आज खुद अपने ही गांव में बुनियादी सुविधाओं के लिए इंतजार कर रही हैं. हरियाणा के सिरसा जिले के जोधकां गांव निवासी सविता पूनिया के घर तक जाने वाली सड़क आज भी अधूरी पड़ी है. बड़े बड़े वादे हुए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है. खिलाड़ी सविता पूनिया के घर तक जाने वाली मुख्य सड़क घर तक अधूरी है.

हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया के घर जाने वाली सड़क अधूरी: कभी इस सड़क को बनाने का वादा बड़े स्तर पर किया गया था. बीकानेर की एक ऊर्जा कंपनी ने ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन के बाद गांव के विकास की जिम्मेदारी लेने की बात कही थी. कंपनी ने दावा किया था कि गांव के विकास के लिए करीब डेढ़ करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. जिसमें पक्की सड़क स्वागत गेट पेयजल सुविधा खेल स्टेडियम और लाइब्रेरी जैसी योजनाएं शामिल थीं, लेकिन हकीकत ये है कि सड़क का काम करीब 50 लाख रुपये खर्च करने के बाद भी अधूरा छोड़ दिया गया.