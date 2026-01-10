ETV Bharat / state

रेवाड़ी में हॉकी खिलाड़ी से रेप मामला, आरोपी जूनियर कोच को दो दिन की पुलिस रिमांड, पीड़िता का हो चुका गर्भपात

Minor girl raped in Rewari: हॉकी खिलाड़ी से रेप मामले में पुलिस ने आरोपी जूनियर कोच को दो दिन की रिमांड पर लिया है.

Minor girl raped in Rewari (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 10, 2026 at 7:49 PM IST

रेवाड़ी: नाबालिग छात्रा से रेप मामले में पुलिस ने आरोपी जूनियर कोच को गिरफ्तार किया है. रेवाड़ी थाना खोल पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर दो दिन की रिमांड पर लिया है. मिली जानकारी के अनुसार, 9 जनवरी को नाबालिग छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया था कि वो 12वीं कक्षा की छात्रा है और हॉकी खेलती है. 3 साल से उसकी अपने जूनियर कोच से जान पहचान है.

हॉकी खिलाड़ी से रेप मामला: छात्रा ने आरोप लगाया कि उसके जूनियर कोच ने स्टेडियम के बाथरूम में उसके साथ दुष्कर्म किया था. दुष्कर्म के कारण वो गर्भवती हो गई थी. 5 जनवरी को उसका गर्भपात हो गया और तबीयत खराब होने पर उसके परिवार के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया. जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना खोल में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए दो दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है.

आरोपी जूनियर कोच को 2 दिन की पुलिस रिमांड: खोल थाना प्रभारी गजराज सिंह ने बताया है कि 12वीं कक्षा की छात्रा की तरफ से एक शिकायत मिली थी कि एक कोच ने उसके साथ दुष्कर्म किया है. शिकायत के आधार पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को अदालत में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है."

HOCKEY PLAYER RAPED IN REWARI
रेवाड़ी में नाबालिग छात्रा से रेप
रेवाड़ी हॉकी खिलाड़ी से रेप
MINOR GIRL RAPED IN REWARI

