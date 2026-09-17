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हॉकी प्लेयर गीता यादव का भव्य स्वागत, चीन में जिताया जूनियर महिला एशिया कप टूर्नामेंट

जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत को जीत दिलाने वाली गीता यादव का कवर्धा में भव्य स्वागत हुआ.

Geeta Yadav Grand welcome
हॉकी प्लेयर गीता यादव का भव्य स्वागत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 17, 2026 at 7:25 PM IST

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कबीरधाम : चीन में आयोजित जूनियर महिला एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में भारतीय टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली कवर्धा की बेटी गीता यादव के शहर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया. ठाकुर देव चौक से भारत माता चौक तक निकली अभिनंदन रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. ढोल-नगाड़ों और भारत माता के जयकारों के बीच गीता का जगह-जगह फूल-मालाओं से स्वागत किया गया.

ठाकुर देव चौक से भारत माता चौक तक निकली रैली

गीता यादव के कवर्धा पहुंचने की खबर मिलते ही उनके माता-पिता, सर्व यादव समाज के पदाधिकारी, युवा और बड़ी संख्या में समाज के लोग स्वागत के लिए पहुंचे. ठाकुर देव चौक से गीता को रैली के साथ भारत माता चौक तक ले जाया गया. इस दौरान लोगों ने फूल बरसाकर और आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। रैली में गीता के सम्मान में जमकर नारे लगाए गए.

Geeta Yadav Grand welcome
चीन में जिताया जूनियर महिला एशिया कप टूर्नामेंट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किसान परिवार की बेटी ने बढ़ाया जिले का मान

साधारण किसान परिवार से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने तक गीता यादव का सफर क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है.परिजनों और समाज के लोगों ने कहा कि गीता ने अपनी मेहनत, संघर्ष और प्रतिभा के दम पर कवर्धा और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है.

हॉकी प्लेयर गीता यादव का भव्य स्वागत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
भारत माता चौक पर आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में गीता को सम्मानित किया गया.इस दौरान उनके माता-पिता भी भावुक नजर आए. लोगों ने गीता के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि उनकी सफलता से क्षेत्र की बेटियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की नई प्रेरणा मिलेगी.



फाइनल में भारत ने चीन को 1-0 से हराया

जूनियर महिला एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने मेजबान चीन को 1-0 से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया. प्रतियोगिता में गीता यादव ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। उनकी उपलब्धि से परिवार, समाज और पूरे कवर्धा जिले में खुशी का माहौल है.

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