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16वीं जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप की तैयारी शुरू, 15 जुलाई से रांची में लगेगा विशेष प्रशिक्षण शिविर

रांचीः हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप-2026 की तैयारियों को लेकर हॉकी झारखंड ने अपनी तैयारी तेज कर दी है. राज्य की संभावित जूनियर पुरुष टीम के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर 15 जुलाई से मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, मोरहाबादी, रांची में शुरू होगा. इस शिविर में 22 जून 2026 को रांची में आयोजित चयन ट्रायल में चुने गए 41 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है.

15 जुलाई को दोपहर 1 बजे तक रिपोर्ट करने का निर्देश

हॉकी झारखंड की ओर से जारी सूचना के अनुसार, सभी चयनित खिलाड़ियों को 15 जुलाई को दोपहर 1 बजे तक आवश्यक खेल सामग्री और व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं के साथ हॉकी झारखंड कार्यालय, मोरहाबादी में अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है.

राज्य में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कोई कमी नहींः हॉकी झारखंड

प्रशिक्षण शिविर में खिलाड़ियों की तकनीकी क्षमता, फिटनेस, अनुशासन, खेल कौशल और प्रदर्शन का लगातार मूल्यांकन किया जाएगा. इसी आधार पर 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप-2026 के लिए 18 सदस्यीय अंतिम टीम का चयन किया जाएगा. चयनित खिलाड़ियों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) रांची एवं सिमडेगा, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) रांची, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, गुमला तथा एनटीएचए से जुड़े खिलाड़ी शामिल हैं. हॉकी झारखंड का मानना है कि राज्य में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है और व्यवस्थित प्रशिक्षण के माध्यम से मजबूत टीम तैयार की जा सकती है.

टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीदः हॉकी झारखंड के महासचिव

हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह ने कहा, राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर माहौल और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है. चयनित सभी खिलाड़ियों को शिविर के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि अंतिम 18 सदस्यीय टीम का चयन पूरी तरह प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा. हमें विश्वास है कि झारखंड की टीम इस बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन करेगी और राज्य का नाम रोशन करेगी.