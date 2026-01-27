हॉकी की ‘ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया’ सविता पूनिया को मिलेगा पद्म श्री सम्मान, घोषणा के बाद जिले में जश्न
सिरसा की हॉकी स्टार सविता पूनिया को अप्रैल माह में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा.
Published : January 27, 2026 at 3:14 PM IST
सिरसा: भारतीय महिला हॉकी टीम की दिग्गज गोलकीपर सविता पूनिया को पद्म श्री अवार्ड देने की घोषणा के बाद उनके परिवारवालों के साथ पूरे गांव में जश्न जैसा माहौल है. दरअसल, सविता सिरसा जिले के जोधकां गांव की रहने वाली है. सविता को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म श्री से सम्मानित किया जाना पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है.
अप्रैल में राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित: राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू अप्रैल माह में सविता पूनिया को पद्म श्री अवार्ड दिया जाएगा. इस सम्मान की घोषणा के बाद खेल जगत के साथ-साथ राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों से भी बधाइयों का तांता लग गया है.
पिता ने जताया सरकार का आभार: अवार्ड मिलने की घोषणा के बाद सविता पूनिया के पिता महेंद्र सिंह ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि, "उनकी बेटी ने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है. इस सम्मान से सविता का हौसला और बढ़ेगा और वह आगे भी देश के लिए बेहतर प्रदर्शन करेगी."
कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने दी बधाई: गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सविता पूनिया का विशेष उल्लेख करते हुए उन्हें पद्म श्री अवार्ड मिलने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि, "सविता सिरसा की बेटी है, इसलिए यह सम्मान पूरे सिरसा जिले के लिए गर्व की बात है. हरियाणा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ-साथ खेलों में बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं चला रही है. इसी का परिणाम है कि आज हरियाणा की बेटियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर रही हैं."
जानें कौन है सविता पूनिया: सविता पूनिया का जन्म 11 जून 1990 को जोधकां गांव में हुआ. उनके पिता महेंद्र सिंह स्वास्थ्य विभाग से फार्मासिस्ट पद से सेवानिवृत्त हैं, जबकि माता लीलावती गृहिणी हैं. उनका बड़ा भाई आईटीआई में नॉन-टीचिंग कर्मचारी है और भाभी कृषि विभाग में सहायक पद पर कार्यरत हैं. साल 2021 में सविता की शादी सोनीपत निवासी अंकित बल्हारा से हुई. उनके पति कनाडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और परिवार वहीं रहता है. खेल के चलते सविता का अधिकांश समय भारत में ट्रेनिंग कैंप और टूर्नामेंट में बीतता है.
दादा से मिली प्रेरणा: सविता अपने दादा रणजीत सिंह को अपना रोल मॉडल मानती हैं. उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने वर्ष 2003-04 में हॉकी खेलना शुरू किया. अग्रसेन नर्सरी सिरसा और बाद में साईं सेंटर हिसार में कोच आजाद सिंह मलिक के मार्गदर्शन में उन्होंने अपनी प्रतिभा को निखारा.
एशियन गेम्स से ओलंपिक तक शानदार प्रदर्शन: सविता पूनिया 18वें एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम के साथ रजत पदक जीत चुकी हैं. इसके अलावा वह हॉकी प्रो लीग में विजेता टीम का हिस्सा रही हैं और बेस्ट गोलकीपर का खिताब भी अपने नाम कर चुकी हैं.टोक्यो ओलंपिक 2020 में उनके शानदार प्रदर्शन के चलते उन्हें “ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया” के नाम से जाना गया.
पहले भी अर्जुन अवार्ड से हो चुकी हैं सम्मानित: सविता पूनिया को इससे पहले वर्ष 2018 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है. वह सिरसा जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एंबेसडर भी रह चुकी हैं, जिससे गांव और जिले की बेटियों को खेलों की ओर प्रेरणा मिली.
एशिया की बेस्ट गोलकीपर का खिताब: सविता को एशिया की बेस्ट गोलकीपर भी चुना जा चुका है. उनकी तेज फुर्ती, शानदार रिफ्लेक्स और मजबूत डिफेंस ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान दिलाई है. हॉकी प्रो लीग में रांची में सूरमा टीम की ओर से खेलते हुए उनकी टीम पिछली बार विजेता रही थी और सविता को बेस्ट गोलकीपर चुना गया था. हालांकि इस बार उनकी टीम खिताब नहीं जीत सकी, हालांकि उनका प्रदर्शन सराहनीय था.
वर्ल्ड कप क्वालीफिकेशन की तैयारी में जुटीं सविता:इन दिनों सविता बैंगलोर में वर्ल्ड कप हॉकी क्वालीफाई करने की तैयारी कर रही हैं. मार्च में होने वाले इन मुकाबलों को लेकर वह कड़ी मेहनत कर रही हैं. खेल और ट्रेनिंग के बीच वह अक्सर अपने मायके जोधकां गांव भी आती रहती हैं.
