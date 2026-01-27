ETV Bharat / state

हॉकी की ‘ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया’ सविता पूनिया को मिलेगा पद्म श्री सम्मान, घोषणा के बाद जिले में जश्न

सिरसा: भारतीय महिला हॉकी टीम की दिग्गज गोलकीपर सविता पूनिया को पद्म श्री अवार्ड देने की घोषणा के बाद उनके परिवारवालों के साथ पूरे गांव में जश्न जैसा माहौल है. दरअसल, सविता सिरसा जिले के जोधकां गांव की रहने वाली है. सविता को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म श्री से सम्मानित किया जाना पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है.

अप्रैल में राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित: राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू अप्रैल माह में सविता पूनिया को पद्म श्री अवार्ड दिया जाएगा. इस सम्मान की घोषणा के बाद खेल जगत के साथ-साथ राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों से भी बधाइयों का तांता लग गया है.

पिता ने जताया सरकार का आभार: अवार्ड मिलने की घोषणा के बाद सविता पूनिया के पिता महेंद्र सिंह ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि, "उनकी बेटी ने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है. इस सम्मान से सविता का हौसला और बढ़ेगा और वह आगे भी देश के लिए बेहतर प्रदर्शन करेगी."

कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने दी बधाई: गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सविता पूनिया का विशेष उल्लेख करते हुए उन्हें पद्म श्री अवार्ड मिलने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि, "सविता सिरसा की बेटी है, इसलिए यह सम्मान पूरे सिरसा जिले के लिए गर्व की बात है. हरियाणा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ-साथ खेलों में बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं चला रही है. इसी का परिणाम है कि आज हरियाणा की बेटियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर रही हैं."

हॉकी की ‘ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया’ सविता पूनिया को मिलेगा पद्म श्री सम्मान (ETV Bharat)

जानें कौन है सविता पूनिया: सविता पूनिया का जन्म 11 जून 1990 को जोधकां गांव में हुआ. उनके पिता महेंद्र सिंह स्वास्थ्य विभाग से फार्मासिस्ट पद से सेवानिवृत्त हैं, जबकि माता लीलावती गृहिणी हैं. उनका बड़ा भाई आईटीआई में नॉन-टीचिंग कर्मचारी है और भाभी कृषि विभाग में सहायक पद पर कार्यरत हैं. साल 2021 में सविता की शादी सोनीपत निवासी अंकित बल्हारा से हुई. उनके पति कनाडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और परिवार वहीं रहता है. खेल के चलते सविता का अधिकांश समय भारत में ट्रेनिंग कैंप और टूर्नामेंट में बीतता है.