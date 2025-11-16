ETV Bharat / state

शौक जुनून में बदला तो टिंबर मर्चेट बन गया फोटोग्राफर, जानिए रायपुर के इंदुलाल पटेल की कहानी

फोटोग्राफी का यह शौक साल 1988 से शुरू हुआ. हम लोग लकड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं. इसी सिलसिले में वन विभाग की लकड़ी की नीलामी में जंगलों में आना-जाना हुआ करता था. उस समय मेरे मन में जंगलों की खूबसूरती नजर आई. जिसके बाद मैंने शौकिया तौर पर फोटोग्राफी का काम शुरू किया. ऐसे पलों को अपने कैमरे में कैद करने की मन में सोची. शुरुआत में जब मैं फोटोग्राफी शुरू की उस समय फिल्म रोल वाले कैमरे हुआ करते थे: इंदुलाल पटेल, फोटोग्राफी के शौकीन

इंदुलाल पटेल कहते हैं कि आज भी मैं उसी जोश और जुनून के साथ फोटोग्राफी करने के लिए मैदान में निकलता हूं. भाग दौड़ और थकावट भरी जिंदगी में भी इस शौक के लिए समय निकाल लेता हूं.

टिंबर मर्चेट बन गया फोटग्राफर: पेशे के शुरूआती दिनों में इंदुलाल पटेल एक बार वन विभाग की ओर से हो रही लकड़ी की नीलामी में शामिल होने के लिए गए. उस वक्त उनके पास एक कैमरा भी मौजूद था. लकड़ी की नीलामी से पहले उनको जो भी वक्त मिला उस समय का सदुपयोग उन्होने फोटोग्राफी कर किया. यहां से फोटोग्राफी का शौक उनको हुआ जो बदस्तूर आज भी जारी है. इंदुलाल पटेल बताते हैं कि फोटोग्राफी का शौक उनको साल 1988 में लगा. पिछले 37 सालों से वो कैमरा चला रहा है. आज इंदुलाल पटेल की उम्र 58 साल के करीब है. इस उम्र में भी इंदुलाल पटेल उसी शिद्दत के साथ कैमरे से फोटोग्राफी कर रहे हैं, जैसे शुरूआती दिनों में किया करते थे.

रायपुर: कहते हैं शौक बड़ी जीत होती है. यही शौक जब इंसान पाल लेता है तो जुनून में बदल जाता है. कुछ ऐसी ही कहानी है रायपुर के फाफाडीह के रहने वाले इंदुलाल पटेल की. इंदुलाल पटेल वैसे तो पेशे से लकड़ी के कारोबारी हैं लेकिन उनका शौक फोटोग्राफी करना है. अपने पेशे से जैसे ही उनको फुर्सत मिलती है वो कंधे में कैमरा लटकाए जंगल और पहाड़ों की ओर निकल जाते हैं. अपने शौक को पूरा करने के चक्कर में उनको भूख और प्यास तक नहीं लगती.

''अखबारों में भी छपी मेरी खीची तस्वीरें'': फोटोग्राफी के शौकीन इंदुलाल बताते हैं कि अपने व्यवसाय और व्यापार से जुड़े काम से चेन्नई गया था, उस समय फोटोग्राफी के लिए एक प्रोफेशनल कैमरा खरीदा. प्रोफेशनल कैमरे से फोटो शूट करने के बाद यह शौक धीरे-धीरे जुनून में बदलता गया. रायपुर के साथ ही आसपास के दृश्य को मैंने अपने कैमरे में कैद करना शुरू किया. परिणाम अच्छा आने लगा तो दोस्तों और परिवार ने भी इसमें सहयोग किया. मेरी कुछ तस्वीरें अखबारों में भी छपने लगी.



''लोगों ने किया मेरे काम का सम्मान'': इंदुलाल पटेल बताते हैं कि रायपुर के अलावा मैंने चेन्नई में आयोजित फैशन शो में 6 से 7 सालों तक ग्रैंड फाइनल कार्यक्रम को भी शूट किया. मुंबई प्रयागराज और बनारस जैसी जगहों पर भी मैंने कई फोटो शूट किए. तमिलनाडु और चेन्नई जैसी जगहों पर भी फोटोग्राफी का मौका मिला. इंदुलाल पटेल ने अपनी यादगार फोटो के बारे में बताते हुए कहा कि, साल 2012 में रायपुर में आयोजित बाइक रेसिंग प्रतियोगिता में अमेरिकन बाइकर्स के द्वारा अपनी बाइक को हवा में उछाला गया. उस तरह के फोटो भी मैंने शूट किए हैं. वह मेरे लिए एक यादगार तस्वीर है. इसके साथ ही राजधानी रायपुर का ऊर्जा पार्क की भी मैंने फोटोग्राफी की. ऊर्जा पार्क के डायरेक्टर से जान पहचान होने के बाद उन्होंने मुझे कैलेंडर के लिए फोटोग्राफी करवाई थी. उस कैलेंडर का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने किया था.

पहले और अब के कैमरे में बहुत कुछ अंतर आया है. वर्तमान में जो कैमरे चल रहे हैं उसमें आप अनगिनत फोटो खींच सकते हैं, जिसमें मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल होता है. पुराने समय में एक फिल्म रोल में 36 फोटो खीची जा सकती थी. ऐसे में फोटो खीचते समय काफी पेसेंश की जरुरत होती थी और लागत भी ज्यादा आती थी. लेकिन आज के आधुनिक कैमरे से आप जितना फोटो चाहते हैं वह खीच सकते हैं: इंदुलाल पटेल, फोटोग्राफी के शौकीन

टेक्नालॉजी बदली लेकिन जुनून कायम: इंदुलाल पटेल ने बताया कि मैंने जो फोटोग्राफी की है उसमें हर तरह के फोटो हैं. खेल जंगल बाइक के इवेंट्स हैं. फैशन शो के साथ ही गरबा के भी फोटोग्राफ्स हैं. इसके साथ ही प्रयागराज और बनारस जैसी जगह पर भी मैं फोटोग्राफी की है. इसके साथ ही कल्चरल आयोजन पर भी मैंने काफी फोटो ली है. मुंबई में 2009 में एक बार फोटोग्राफर एग्जीबिशन में मेरी फोटो सिलेक्ट हुई थी. इसके साथ ही रायपुर में फोटो एग्जिबिशन 2015 में भी मेरे फोटोग्राफ्स लगाए गए थे. पहले के समय में हम लोग अच्छी फोटो को प्रिंट आउट निकलवा कर उसे संजोकर रखा करते थे. लेकिन अब जमाना बदलने के साथ ही या डिजिटल में कन्वर्ट हो गया है, जिसे हम कभी भी लैपटॉप मोबाइल और एलईडी में देख सकते हैं.



