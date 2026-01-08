ETV Bharat / state

शौक बन रहा शोक : मरने वालों में 21 से 40 वर्ष के 50 फीसदी लोग, ओवरस्पीड के 38 हजार से ज्यादा मामले

तेज गति से वाहन दौड़ाने का शौक युवाओं के लिए बन रहा जानलेवा. पुलिस ने एक साल में 38 हजार से ज्यादा चालान किए.

High Speed Accident
तेज गति से वाहन दौड़ाने का शौक बन रहा जानलेवा (ETV Bharat GFX)
अलवर: तेज गति से वाहन दौड़ाने का शौक युवा वर्ग के लिए जानलेवा साबित हो रहा है. बीते एक साल में हुए सड़क हादसे युवाओं के लिए भयावह तस्वीर बयां कर रहे हैं. अलवर जिला अस्पताल की रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2025 में जिले में 160 लोगों ने सड़क हादसों में अपनी जान गंवाई. इनमें 78 युवा 21 से 40 साल के थे. ज्यादातर सड़क हादसों का कारण वाहनों की ओवरस्पीड रही. हालांकि, पुलिस ने निर्धारित से ज्यादा गति में वाहन चलाने वाले युवाओं के खिलाफ कार्रवाई कर 38 हजार से ज्यादा चालान किए, लेकिन ओवरस्पीड के मामलों पर अभी पूरी तरह अंकुश नहीं लग पाया है.

अलवर जिला अस्पताल के मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉ. पीसी सैनी ने बताया कि पिछले एक साल में जिला अस्पताल में सड़क हादसों में जान गंवाने वाले 160 लोगों के पोस्टमार्टम किए गए हैं. इनमें चौंकाने वाली बात यह है कि सड़क हादसों में मरने वालों में 78 युवक थे और इनकी उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच रही है. उन्होंने बताया कि 21 से 40 साल तक का उम्र युवाओं के लिए अपना जीवन संवारने, परिवार और समाज की जिम्मेदारी उठाने की मानी जाती है. इस उम्र में युवा शौक के चलते वाहनों को तेज रफ्तार में चलाने एवं मॉडिफाइड को अजीब किस्म की आवाज निकाल दौड़ाने के प्रयास में सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं.

यातायात पुलिस इंचार्ज संजय शर्मा ने बताया कि अलवर शहर में सड़क हादसोंं को रोकने के लिए अभियान चलाया जाता है. उन्होंने बताया कि इन दिनों युवाओं में तेज गति से वाहनों को दौड़ाने का शौक दिखाई पड़ रहा है. वहीं, यही ओवरस्पीडिंग वाहनों की दुर्घटना का कारण बन रही है. यातायात पुलिस की ओर से ओवरस्पीड पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाकर कार्रवाई की जाती रही है.

उन्होंने बताया कि केवल अलवर शहर में ही वर्ष 2025 में 38 हजार से ज्यादा ओवरस्पीडिग के चालान काटे जा चुके हैं. इसके अलावा बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ट्रिपल राइडिंग और मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर तेज गति में बाइक चलाना, मोबाइल पर बात कर वाहन चलाने जैसे मामलों में भी कार्रवाई की गई है.

युवाओं को कर रहे जागरूक : यातायात पुलिस इंचार्ज संजय शर्मा ने बताया कि सड़क हादसों में कमी लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन, स्कूल-कॉलेजों में सेमिनार कर युवाओं को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है. इसके साथ ही अलवर शहर में सड़क सुरक्षा नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहन चालकों की जांच कर कार्रवाई की जा रही है.

रेंटल कार पर भी कर रहे कार्रवाई : यातायात प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि शहर में युवा वर्ग रेंटल गाड़ियों को लेकर तेज रफ्तार में चलते हैं. इस शिकायत पर रेंटल कार पर भी कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि शहर में विभिन्न जगहों से पांच से ज्यादा रेंटल कारों को जब्त किया गया है. वहीं, रेंटल कर मालिकों को भी रेंट पर कार देने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच करने के लिए कहा गया है.

रेंटर कार लेकर युवा तेज रफ्तार में चलाते हैं, जिससे कई बार शहर में दुर्घटनाएं भी हुई है और कई परिवार के चिराग बुझ गए. इसमें सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत गत दिनों पहले एक कार की टक्कर से एक ही परिवार के तीन से ज्यादा लोगों की जान गई थी. वहीं, शहर के भूरा सिद्ध मार्ग पर तेज रफ्तार से वाहन चलाते समय सामने से आ रहे एक वाहन से कार टकराकर पलट गई, जिसमें कार चालक के साथ एक बाइक सवार की भी मौत हो गई थी.

