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रामपुर में अखिलेश-आजम के खिलाफ लगे होर्डिंग, लिखा- माफियाराज और अखिलेश, लूट लिया था पूरा प्रदेश

रामपुर : आजम खान और अखिलेश यादव को लेकर लगाए गए विवादित होर्डिंग के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है. होर्डिंग में आजम खान, अखिलेश यादव, वीरपाल सिंह यादव और सर्वेश यादव की तस्वीरें लगाई गई हैं. साथ ही आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखी गई हैं. मामला सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है. सपा नेताओं ने जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन देकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

बताया जा रहा है कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के आसपास रात के अंधेरे में होर्डिंग्स को लगाया गया है. होर्डिंग पर आजम खान और अखिलेश यादव समेत अन्य नेताओं की तस्वीरें हैं. पोस्टर में ऊपर लिखा है- माफियाराज और अखिलेश लूट लिया था पूरा प्रदेश. बीच में लिखा है, सपा शासन में आजम खान की भैंसों का भी था रुतबा, पुलिस थाने में भैसों को मिला था वीआईपी ट्रीटमेंट. सबसे नीचे अखिलेश के माफिया, माफिया के अखिलेश लिखा गया है.

मामला सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष आसिम राजा समेत पार्टी के कई नेता जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों से मिले और पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की. सपा नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने कहा कि रामपुर में इस तरह की घटना पहले देखने को नहीं मिली. रात में बड़े आकार के बैनर लगाए गए, जिनमें अखिलेश यादव और आजम खान के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया.