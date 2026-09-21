रामपुर में अखिलेश-आजम के खिलाफ लगे होर्डिंग, लिखा- माफियाराज और अखिलेश, लूट लिया था पूरा प्रदेश
सपा नेताओं ने जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन देकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 9:32 PM IST
रामपुर : आजम खान और अखिलेश यादव को लेकर लगाए गए विवादित होर्डिंग के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है. होर्डिंग में आजम खान, अखिलेश यादव, वीरपाल सिंह यादव और सर्वेश यादव की तस्वीरें लगाई गई हैं. साथ ही आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखी गई हैं. मामला सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है. सपा नेताओं ने जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन देकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
बताया जा रहा है कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के आसपास रात के अंधेरे में होर्डिंग्स को लगाया गया है. होर्डिंग पर आजम खान और अखिलेश यादव समेत अन्य नेताओं की तस्वीरें हैं. पोस्टर में ऊपर लिखा है- माफियाराज और अखिलेश लूट लिया था पूरा प्रदेश. बीच में लिखा है, सपा शासन में आजम खान की भैंसों का भी था रुतबा, पुलिस थाने में भैसों को मिला था वीआईपी ट्रीटमेंट. सबसे नीचे अखिलेश के माफिया, माफिया के अखिलेश लिखा गया है.
मामला सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष आसिम राजा समेत पार्टी के कई नेता जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों से मिले और पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की. सपा नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने कहा कि रामपुर में इस तरह की घटना पहले देखने को नहीं मिली. रात में बड़े आकार के बैनर लगाए गए, जिनमें अखिलेश यादव और आजम खान के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया.
उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन इस तरह की भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती. आसिम राजा ने आरोप लगाया कि इस तरह के पोस्टर शहर का माहौल खराब करने और लोगों में उत्तेजना पैदा करने के उद्देश्य से लगाए गए हो सकते हैं. उन्होंने प्रशासन से मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग की.
आसिम राजा ने यह भी दावा किया कि रामपुर के अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के पोस्टर लगाए जाने की सूचना मिली है. उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की. वहीं, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सामने आए इस मामले ने रामपुर की सियासत में चर्चाओं को और तेज कर दिया है.
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