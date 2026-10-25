'200 सीट हक है हमारा...', रायबरेली में लगे पोस्टर; जानिये कांग्रेस, सपा और भाजपा ने होर्डिंग पर क्या कहा?
कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा कि ये होर्डिंग जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से नहीं लगाई गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 7:48 PM IST
रायबरेली : यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी हलचल तेज होने लगी है. रायबरेली में लगी होर्डिंग चर्चा का विषय बनी हुई है. होर्डिंग को लेकर कांग्रेस और सपा ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. इसको लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर पोस्ट किया है.
रायबरेली में लगे होर्डिंग में बड़े अक्षरों में लिखा है कि '200 सीट हक है हमारा'. होर्डिंग पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीरें भी लगी हैं. इसको लेकर रायबरेली कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने स्पष्ट किया कि ये होर्डिंग जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आधिकारिक रूप से नहीं लगाई गई है. उन्होंने कहा कि सीटों की संख्या और गठबंधन को लेकर फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा और संगठन उसके निर्देशों का पालन करेगा.
वहीं, ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के तहत प्रेसवार्ता में पंकज तिवारी ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के आरोप लगाए. कांग्रेस ने एक नवंबर को प्रस्तावित रैली में कार्यकर्ताओं की भागीदारी का आह्वान भी किया.
‘गठबंधन’ से भाजपा के पेट में हुआ दर्द ‘नक़ली पोस्टर’ लगा रही, इतना गई डर उप्र के म्युनिसिपल उच्चाधिकारियों को निलंबित कर देना चाहिए क्योंकि कुछ लोग बिना पैसा जमा किये सरेआम पोस्टर लगवा रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है या तो इसका आधार भ्रष्टाचार है या शासन का दबाव। इन अज्ञात पोस्टरों को जब चोरी-छिपे लगाया जाता है तो स्थानीय राजस्व की हानि भी होती है, क्योंकि ऐसे पोस्टर बिना शुल्क के लगाए जाते हैं क्योंकि अगर शुल्क का आधिकारिक रूप से भुगतान किया गया तो भुगतान की रसीद भी काटनी पडेगी, ऐसे में साज़िशकर्ता का नाम बाहर आ जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। राजस्व की इस हानि का ख़ामियाज़ा संबद्ध अधिकारियों से भरवाना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ जाँच बैठाकर निलंबित भी कर देना चाहिए। ऐसी जितनी भी घटनाएं हो रहीं हैं हम उनका रिकार्ड तारीख़वार रख रहे हैं और ये रिकॉर्ड भी रख रहे हैं कि इस समय कौन सा अधिकारी इसके लिए ज़िम्मेदार था। पीडीए सरकार आ रही है अब वही इन भ्रष्ट अधिकारियों का सारा कच्चा-चिट्ठा खोलेगी। ED-CBI से लेकर EOW तक सबकों सक्रिय करके, इन सब भ्रष्ट अधिकारियों का पक्का हिसाब-किताब किया जाएगा।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) October 25, 2026
शहर कांग्रेस अध्यक्ष धीरज श्रीवास्तव ने कहा कि यह जो पोस्टर लगे हैं उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है. यह गठबंधन को डिस्टर्ब करने के लिये विपक्ष की साजिश हो सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि एक नवम्बर को दिल्ली में कांग्रेस की महारैली में शामिल होने के लिये रायबरेली से बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली रवाना होंगे, जिसमें ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जाएगी.
इस मामले में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सम्भावित गठबंधन से बीजेपी वालों के पेट में दर्द हो रहा है. वह गठबंधन के नाम से ही डरे हुए हैं, इसलिए यह उनकी साजिश हो सकती है. उन्होंने कहा कि नगर पालिका के स्थाई होर्डिंग के स्थान पर रातों रात इस तरह के पोस्टर लग जाना प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है. ऐसे में प्रशासन को सीसीटीवी की जांच करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि इस प्रकार के भ्रमित पोस्टर कौन लग रहा है.
इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बुद्धिलाल पासी ने कहा कि भाजपा मजबूत पार्टी है. उसे विपक्षियों के गठबंधन से कोई डर नहीं है. इस प्रकार की हरकत हमारी पार्टी नहीं करती है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह पोस्टर उन्हीं के द्वारा लगाए जाते हैं, ताकि वह चर्चा में बने रहें. उन्होंने आरोप लगाया कि यह अराजकता को सपोर्ट करने वाली पार्टियां हैं, जिस प्रकार से विदेश में अराजकता फैली है उसी प्रकार से यह देश में भी अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं. उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है.
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