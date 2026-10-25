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'200 सीट हक है हमारा...', रायबरेली में लगे पोस्टर; जानिये कांग्रेस, सपा और भाजपा ने होर्डिंग पर क्या कहा?

रायबरेली में लगे पोस्टर ( Photo credit: ETV Bharat )

रायबरेली : यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी हलचल तेज होने लगी है. रायबरेली में लगी होर्डिंग चर्चा का विषय बनी हुई है. होर्डिंग को लेकर कांग्रेस और सपा ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. इसको लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर पोस्ट किया है.

कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने दी प्रतिक्रिया (Video credit: ETV Bharat) रायबरेली में लगे होर्डिंग में बड़े अक्षरों में लिखा है कि '200 सीट हक है हमारा'. होर्डिंग पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीरें भी लगी हैं. इसको लेकर रायबरेली कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने स्पष्ट किया कि ये होर्डिंग जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आधिकारिक रूप से नहीं लगाई गई है. उन्होंने कहा कि सीटों की संख्या और गठबंधन को लेकर फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा और संगठन उसके निर्देशों का पालन करेगा.





वहीं, ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के तहत प्रेसवार्ता में पंकज तिवारी ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के आरोप लगाए. कांग्रेस ने एक नवंबर को प्रस्तावित रैली में कार्यकर्ताओं की भागीदारी का आह्वान भी किया.



शहर कांग्रेस अध्यक्ष धीरज श्रीवास्तव ने कहा कि यह जो पोस्टर लगे हैं उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है. यह गठबंधन को डिस्टर्ब करने के लिये विपक्ष की साजिश हो सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि एक नवम्बर को दिल्ली में कांग्रेस की महारैली में शामिल होने के लिये रायबरेली से बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली रवाना होंगे, जिसमें ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जाएगी.