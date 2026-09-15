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HNB यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए राहत भरी खबर, दोबारा खुला फीस जमा करने का पोर्टल, ये है अंतिम तिथि

श्रीनगर: हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं के लिए अच्छी खबर है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के तीसरे, पांचवें और सातवें सेमेस्टर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन शुल्क जमा करने का पोर्टल दोबारा खोल दिया है. इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने प्रवेश को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. एचएनबी यूनिवर्सिटी द्वारा पात्र विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन फीस जमा करने का पोर्टल 14 सितंबर 2026 से पुनः खोल दिया गया है. स्टूडेंट्स अपने लॉगिन आईडी से विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शुल्क जमा कर सकते हैं. वहीं नियत तिथि के बाद किसी भी छात्र को प्रवेश का मौका नहीं दिया जाएगा.

गौर हो कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के परिसरों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के तीसरे, पांचवें एवं सातवें सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शुल्क जमा करने का पोर्टल पुनः खोल दिया गया है. विश्वविद्यालय की ओर से प्रवेश प्रक्रिया को लेकर विद्यार्थियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय द्वारा जारी प्रवेश सूचना के अनुसार, द्वितीय सेमेस्टर एवं बैक पेपर परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद निर्धारित न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकता (Minimum Credit Requirement) पूरी करने वाले विद्यार्थी ही अगले सेमेस्टर में प्रवेश के लिए पात्र होंगे. पात्र विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन फीस जमा करने का पोर्टल 14 सितंबर 2026 से पुनः खोल दिया गया है.