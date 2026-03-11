ETV Bharat / state

बस्तर में नक्सलियों की 26 एरिया कमेटी हुई खत्म, केंद्रीय बलों को लेकर फैसला सवा साल बाद-विजय शर्मा

छत्तीसगढ़ के बस्तर में 30 नक्सल एरिया कमेटी में से 26 खत्म हो चुकी हैं.केंद्रीय बलों को लेकर सवा साल बाद कोई फैसला लिया जाएगा.

HM Vijay Sharma on central forces
बस्तर में नक्सलियों की 26 एरिया कमेटी हुई खत्म (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 11, 2026 at 4:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर में चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन और केंद्रीय बलों की मौजूदगी को लेकर बयान दिया है. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने स्पष्ट कहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान और उसे लेकर हमारी रणनीति 31 मार्च 2026 की है. तब तक हम सशस्त्र नक्सल पर पूरी तरह से विराम लगाने की स्थिति में होंगे. जहां तक केंद्रीय बलों के काम करने की बात है, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक समीक्षा के दौरान यह कहा था कि 31 मार्च 2027 के आसपास केंद्रीय बलों को वापस बुलाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अभी सवा साल का समय है उसके बाद ये बातें तय होंगी.

सवा साल बाद परिस्थियों को देखकर लिया जाएगा निर्णय

आपको बता दें कि सदन में विपक्ष ने केंद्रीय बलों के छत्तीसगढ़ में काम करने और उस पर होने वाले खर्च को लेकर उठाए थे. विपक्ष के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि 31 मार्च 2027 के बाद केंद्रीय बल छत्तीसगढ़ से जाएंगे. हालांकि मीडिया से बात करते हुए विजय शर्मा ने कहा कि अभी इसमें सवा साल का समय है. उस समय की परिस्थितियों को देखने के बाद निर्णय किया जाएगा, अभी इसमें सवा साल का वक्त है उसके बाद चीजें तय होंगी.

'नक्सल मुक्त क्षेत्रों में जुटाई जाएंगी सुविधाएं'

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 तक नक्सली क्षेत्रों में राज्य सरकार को तमाम व्यवस्थाएं स्थापित कर लेना है जो केंद्रीय बलों के जाने के बाद उपयोग में लाई जाए. उसके लिए काम भी किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ये निर्धारित किया जा रहा है कि विकास के हर मापदंड को वहां पूरा किया जाए.

पूरा बस्तर अब शांत है. पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगभग 30 एरिया कमेटी हुआ करती थी, जिसमें से 26 एरिया कमेटी पूरी तरह खत्म हो चुकी है. चार एरिया कमेटी बची हुई है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं और 31 मार्च 2026 तक उसे भी खत्म कर देंगे- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम

'केंद्रीय बल रखना या हटाना आपसी समन्वय का विषय'

केंद्रीय बलों के ऊपर होने वाले खर्च को लेकर विधानसभा में पूछे गए सवाल के उत्तर में छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है. जो केंद्र और राज्य के बीच होता रहता है.उन्होंने कहा कि जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी चिट्ठी आई थी और इस समय भी वही चिट्ठी आई है.उन्होंने कहा कि यह आपसी समन्वय का विषय है जिस पर बैठकर बात कर लिया जाएगा.संवैधानिक प्रक्रिया में केंद्र सरकार की तरफ से जो भी निर्णय आएगा उसमें राज्य की तरफ से जो भी करना होगा उसे किया जाएगा.

रायपुर रेलवे स्टेशन पर लगेंगे 550 AI बेस्ड CCTV कैमरे, संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत मिलेगा अलर्ट

विधानसभा में गूंजा शराब घोटाला का मुद्दा, भूपेश बघेल ने मांगा प्रमाण, स्वामी आत्मानंद स्कूलों के शिक्षकों को लेकर भी सवाल

छत्तीसगढ़ विधानसभा: 73 लाख राशन कार्डधारियों को मुफ्त चावल, चना-गुड़ योजना पर जोर, विभागवार जानिए अनुपूरक बजट

TAGGED:

NAXAL AREA COMMITTEES END SOON
HM VIJAY SHARMA
विजय शर्मा
नक्सल एरिया कमेटी
HM VIJAY SHARMA ON CENTRAL FORCES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.