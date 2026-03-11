ETV Bharat / state

बस्तर में नक्सलियों की 26 एरिया कमेटी हुई खत्म, केंद्रीय बलों को लेकर फैसला सवा साल बाद-विजय शर्मा

रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर में चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन और केंद्रीय बलों की मौजूदगी को लेकर बयान दिया है. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने स्पष्ट कहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान और उसे लेकर हमारी रणनीति 31 मार्च 2026 की है. तब तक हम सशस्त्र नक्सल पर पूरी तरह से विराम लगाने की स्थिति में होंगे. जहां तक केंद्रीय बलों के काम करने की बात है, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक समीक्षा के दौरान यह कहा था कि 31 मार्च 2027 के आसपास केंद्रीय बलों को वापस बुलाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अभी सवा साल का समय है उसके बाद ये बातें तय होंगी.

सवा साल बाद परिस्थियों को देखकर लिया जाएगा निर्णय

आपको बता दें कि सदन में विपक्ष ने केंद्रीय बलों के छत्तीसगढ़ में काम करने और उस पर होने वाले खर्च को लेकर उठाए थे. विपक्ष के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि 31 मार्च 2027 के बाद केंद्रीय बल छत्तीसगढ़ से जाएंगे. हालांकि मीडिया से बात करते हुए विजय शर्मा ने कहा कि अभी इसमें सवा साल का समय है. उस समय की परिस्थितियों को देखने के बाद निर्णय किया जाएगा, अभी इसमें सवा साल का वक्त है उसके बाद चीजें तय होंगी.

'नक्सल मुक्त क्षेत्रों में जुटाई जाएंगी सुविधाएं'

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 तक नक्सली क्षेत्रों में राज्य सरकार को तमाम व्यवस्थाएं स्थापित कर लेना है जो केंद्रीय बलों के जाने के बाद उपयोग में लाई जाए. उसके लिए काम भी किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ये निर्धारित किया जा रहा है कि विकास के हर मापदंड को वहां पूरा किया जाए.