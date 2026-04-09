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लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस विचार विभाग के चेयरमैन बने एचएल दुसाध

लखनऊ: कांग्रेस के महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पाण्डेय की संस्तुति और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के अनुमोदन पर दलित चिंतक, प्रसिद्ध लेखक, डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया एचएल दुसाध को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विचार विभाग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है.



इस संबंध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस चेयरमैन मनीष हिंदवी ने बताया कि दुसाध का जन्म 1963 में उत्तर प्रदेश के देवरिया में हुआ. अपनी शुरुआती शिक्षा के बाद 33 साल बंगाल में रहे, जहां अपने जीवन की दिशा तय की. वर्ष 1990 में दुसाध ने डॉ. बीआर आंबेडकर के जीवन संघर्ष पर आधारित एक बड़े टीवी सीरियल का प्रपोज़ल दूरदर्शन में डाला, लेकिन काफी प्रयास के बावजूद जब सीरियल के लिए मंडी हाउस का अनुमोदन नहीं मिला तो उन्होंने बहुजन आंदोलन मे योगदान करने के लिए क्लोराइड इंडिया की शानदार नौकरी छोडकर,1997 से पूर्णकालिक तौर पर लेखन से जुड़ गए.

अक्तूबर 2000 से पूर्णकालिक तौर पर पत्रकारीय लेखन की शुरुआत की. वर्ष 2000 से अपना सम्पूर्ण लेखन डाइवर्सिटी पर केन्द्रित करने वाले एचएल दुसाध साहब का डाइवर्सिटी पर डेढ़-डेढ़, दो-दो घंटे का एकल व्याख्यान बीएचयू, जेएनयू, वर्धा, आंबेडकर विवि मुजफ्फरपुर, दीनदयाल उपाध्याय विवि, गोरखपुर सहित देश के अन्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में हो चुका है.

विभिन्न समाचार पत्रों में नियमित लिखने वाले दुसाध टीवी चैनलों पर सर्वाधिक प्रभावशाली अंदाज में अपनी बात रखने वाले देश के चुनिंदा लेखक-पत्रकारों में एक हैं. डाइवर्सिटी विषय पर अपनी विस्तृत लेखनी के कारण एचएल दुसाध को डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है.



वर्ष 2006 से हर वर्ष आर्थिक मुद्दों पर केन्द्रित औसतन 1000 पृष्ठों की 15 डाइवर्सिटी ईयर बुक, अंग्रेजी और बांग्ला से दो किताबों का अनुवाद और आज के भारत की ज्वलंत समस्याएं श्रृंखला की 22 किताबें तैयार कर चुके हैं. वे बहुजन डाइवर्सिटी मिशन (बीडीएम) दिल्ली के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं. बीडीएम का उद्देश्य मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या, आर्थिक और सामाजिक विषमता के खात्मे के लिए शक्ति के स्रोतों (आर्थिक-राजनीति- शैक्षिक-धार्मिक) में सामाजिक और लैंगिक विविधता का प्रतिबिम्बन है.