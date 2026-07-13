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'मेरा पति HIV पॉजिटिव है' कहकर पत्नी ने किया बदनाम, रेस्टोरेंट हो गया बंद, अब मुकदमा हुआ दर्ज

सहसपुर में एचआईवी पॉजिटिव पति ने पत्नी पर लगाए ब्लैकमेल के आरोप, कोर्ट के आदेश पर तीन लोगों पर मुकदमा, जानिए क्या है मामला

HIV Positive
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 13, 2026 at 10:22 PM IST

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देहरादून: सहसपुर थाना क्षेत्र में एक एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को उसकी पत्नी और उसके ससुराल वालों ने न सिर्फ उसे ब्लैकमेल किया, बल्कि उसकी बदनामी कर व्यवसाय भी ठप करा दिया. पीड़ित व्यक्ति ने पत्नी पर नशा करने और गैर मर्दों के संबंध होने के भी आरोप लगाए. साथ ही पत्नी पर मकान के दस्तावेज भी चोरी करने के आरोप हैं. वहीं, मामले में कोर्ट के आदेश पर पत्नी समेत ससुराल पक्ष के लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है.

कोर्ट के आदेश पर पत्नी समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज: पीड़ित व्यक्ति का आरोप है कि जब उसने पुलिस में शिकायत की, तो वहां सुनवाई नहीं हुई. जिसके बाद उसने अपनी पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई. जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर थाना प्रेमनगर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है.

मार्च 2024 में HIV संक्रमित होने की मिली जानकारी: जानकारी के मुताबिक, सहसपुर निवासी 36 वर्षीय एक व्यक्ति ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है. जिसमें उसने बताया कि उसका विवाह साल 2019 में हुआ था. उसके दो बच्चे भी हैं. व्यक्ति का आरोप है कि उसकी पत्नी के अन्य युवकों से संबंध थे और वो नशे की भी आदी है. बीती मार्च 2024 में जांच के दौरान उसे खुद के एचआईवी संक्रमित होने की जानकारी मिली.

पत्नी के अवैध संबंध की शिकायत करने पर किया गया ब्लैकमेल: जब उसने पत्नी की अवैध संबंधों की शिकायत ससुराल में की तो, उन्होंने बदला लेने के लिए उसकी एचआईवी की बात रिश्तेदारों, किरायेदारों और उसके फास्ट फूड रेस्टोरेंट में रोज के आने वाले ग्राहकों को बता दी. जिसके कारण पीड़ित का रेस्टोरेंट बंद हो गया. उसके बाद से ही उसे सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है.

तलाक मांगने पर रखी गई 20 लाख रुपए की डिमांड: आरोप है कि पीड़ित ने जब पत्नी से तलाक मांगने की बात की, तो उसकी साली ने 20 लाख रुपए की मांग की और अज्ञात नंबरों से धमकियां दिलाई. पीड़त का आरोप है कि इसके बाद अप्रैल 2026 में पत्नी ने घर की असली रजिस्ट्री चुरा लिए. इस मामले में पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप है. इसके बाद कोर्ट ने पुलिस को कार्रवाई को कहा.

"कोर्ट के आदेश के बाद पीड़ित की पत्नी, ससुर और साली के खिलाफ एचआईवी एंड एड्स एक्ट समेत बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया. पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है."- नरेश राठौर, प्रेमनगर थाना प्रभारी

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