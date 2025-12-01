ETV Bharat / state

विश्व एड्स दिवस: देवघर के एआरटी सेंटर में एचआईवी मरीजों का होता है बेहतर इलाज, दूर-दूर से आते हैं संक्रमित

देवघर: 1 दिसंबर को पूरे विश्व में एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है. देश में हर जगह लोगों को AIDS के बारे में जागरूक किया जा रहा है. झारखंड में अभी भी AIDS के कई एक्टिव केस हैं और उन सभी का इलाज चल रहा है.

देवघर सहित पूरे संथाल में करीब साढ़े तीन सौ मरीज हैं

झारखंड के संथाल क्षेत्र की बात करें तो यहां भी एचआईवी के मरीजों देखने को मिले हैं. जिला प्रशासन ऐसे मरीजों के इलाज के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों को देखें तो देवघर जिला सहित पूरे संथाल क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिले आंकड़ों के अनुसार अभी तक करीब साढ़े तीन सौ मरीजों की पहचान हुई है, जो देवघर के एंटी-रेट्रोवायरल थैरेपी (ए.आर.टी) केंद्र में इलाज करवा रहे हैं.

सुरक्षित संभोग और एचआईवी संक्रमण से बचने के बताए जाते हैं उपाय

एड्स दिवस के मौके पर देवघर के सिविल सर्जन युगल प्रसाद चौधरी बताते हैं कि इस दिन जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को एचआईवी के प्रति जागरूक किया जाता है. खास करके नेशनल हाइवे पर ट्रक चलाने वाले वाहन चालकों और मजदूर वर्ग के लोगों को सुरक्षित संभोग और एचआईवी संक्रमण से बचने के उपाय बताए जाते हैं.

जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिले आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में संथाल क्षेत्र के विभिन्न जिलों में करीब 29 एचआईवी के मरीज मिले तो वहीं वर्ष 2022 में 57, 2023 में 59, 2024 में 74 मरीज और वर्ष 2025 में एचआईवी के 42 मरीज पाए गए.

