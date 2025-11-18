ETV Bharat / state

शामली में HIV संक्रमित महिला को नहीं मिली जांच रिपोर्ट, काउंसलर बोले- रिपोर्ट मांगने पर LT ने दी धमकी, CMS ने दिए जांच के आदेश

शामली : जिला संयुक्त चिकित्सालय में कार्यरत एक काउंसलर और लैब टेक्नीशियन (LT) के बीच विवाद के चलते HIV संक्रमित महिला का इलाज अधर में लटक गया है. काउंसलर का आरोप है कि एक HIV पॉजिटिव महिला का सैंपल एकीकृत परामर्श और परीक्षण केंद्र (ICTC) लैब में भेजा था. 10 दिन बीत जाने के बाद भी LT ने जांच रिपोर्ट नहीं दी. रिपोर्ट मांगने पर LT दबंगई पर उतर आया और कमरे में घुसकर जान से मारने की धमकी दी. पूरा मामला सीएमएस के दरबार में पहुंचा. सीएमएस ने मामले में जांच बैठा दी है.

मामला थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के जिला संयुक्त चिकित्सालय का है. अस्पताल में एसटीआई (STI) काउंसलर शिवम कुमार ने कुछ दिन पहले एक HIV पॉजिटिव महिला को जांच के दौरान ट्रेस किया था और जांच के लिए एकीकृत परामर्श और परीक्षण केंद्र (ICTC) भेजा गया था. शिवम कुमार ने 10 दिन के बाद जांच रिपोर्ट मांगी तो लैब टेक्नीशियन ने लापरवाही बरतते हुए रिपोर्ट नहीं दी.

काउंसलर का आरोप- LT ने की अभद्रता : काउंसलर शिवम का आरोप है कि जांच रिपोर्ट मांगने पर लैब टेक्नीशियन विशाल गुस्से से तिलमिला उठा और सीधा मेरे कमरे में आकर अभद्रता और गाली गलौज करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी. यह सारा वाकया काउंसलर के कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया.

काउंसलर ने लिखित में सीएमएस को एक पत्र भी दिया है. काउंसलर शिवम कुमार ने बताया, लैब टेक्नीशियन विशाल की पहले भी विभागीय जांच हो चुकी है और उसको एक और मौका देने के लिए छोड़ दिया गया था. लैब टेक्नीशियन के बड़े-बड़े नेताओं से संबंध हैं, इसलिए उसे अपनी जान का खतरा बना हुआ है.

LT ने कहा- नौकरी से हटवाना चाहता है : वहीं एलटी विशाल का कहना है कि काउंसलर शिवम उसे नौकरी से हटवाना चाहता है. उसने पहले भी शिकायत की थी. जिस महिला की बात चल रही है वह बीती 7 नवंबर को आई थी. जांच में HIV पॉजीटिव पाई गई थी. हमने फोन के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन महिला से कोई संपर्क नहीं हो पाया. हमने एक NGO के माध्यम से महिला से संपर्क साधा.