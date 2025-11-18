शामली में HIV संक्रमित महिला को नहीं मिली जांच रिपोर्ट, काउंसलर बोले- रिपोर्ट मांगने पर LT ने दी धमकी, CMS ने दिए जांच के आदेश
शामली जिला अस्पताल में काउंसलर और LT के विवाद के चलते HIV संक्रमित महिला का इलाज अधर में लटक गया है.
शामली : जिला संयुक्त चिकित्सालय में कार्यरत एक काउंसलर और लैब टेक्नीशियन (LT) के बीच विवाद के चलते HIV संक्रमित महिला का इलाज अधर में लटक गया है. काउंसलर का आरोप है कि एक HIV पॉजिटिव महिला का सैंपल एकीकृत परामर्श और परीक्षण केंद्र (ICTC) लैब में भेजा था. 10 दिन बीत जाने के बाद भी LT ने जांच रिपोर्ट नहीं दी. रिपोर्ट मांगने पर LT दबंगई पर उतर आया और कमरे में घुसकर जान से मारने की धमकी दी. पूरा मामला सीएमएस के दरबार में पहुंचा. सीएमएस ने मामले में जांच बैठा दी है.
मामला थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के जिला संयुक्त चिकित्सालय का है. अस्पताल में एसटीआई (STI) काउंसलर शिवम कुमार ने कुछ दिन पहले एक HIV पॉजिटिव महिला को जांच के दौरान ट्रेस किया था और जांच के लिए एकीकृत परामर्श और परीक्षण केंद्र (ICTC) भेजा गया था. शिवम कुमार ने 10 दिन के बाद जांच रिपोर्ट मांगी तो लैब टेक्नीशियन ने लापरवाही बरतते हुए रिपोर्ट नहीं दी.
काउंसलर का आरोप- LT ने की अभद्रता : काउंसलर शिवम का आरोप है कि जांच रिपोर्ट मांगने पर लैब टेक्नीशियन विशाल गुस्से से तिलमिला उठा और सीधा मेरे कमरे में आकर अभद्रता और गाली गलौज करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी. यह सारा वाकया काउंसलर के कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया.
काउंसलर ने लिखित में सीएमएस को एक पत्र भी दिया है. काउंसलर शिवम कुमार ने बताया, लैब टेक्नीशियन विशाल की पहले भी विभागीय जांच हो चुकी है और उसको एक और मौका देने के लिए छोड़ दिया गया था. लैब टेक्नीशियन के बड़े-बड़े नेताओं से संबंध हैं, इसलिए उसे अपनी जान का खतरा बना हुआ है.
LT ने कहा- नौकरी से हटवाना चाहता है : वहीं एलटी विशाल का कहना है कि काउंसलर शिवम उसे नौकरी से हटवाना चाहता है. उसने पहले भी शिकायत की थी. जिस महिला की बात चल रही है वह बीती 7 नवंबर को आई थी. जांच में HIV पॉजीटिव पाई गई थी. हमने फोन के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन महिला से कोई संपर्क नहीं हो पाया. हमने एक NGO के माध्यम से महिला से संपर्क साधा.
विशाल ने बताया, महिला ने 17 नवंबर को आने को कहा था. मंगलवार को महिला जैसे अस्पताल पहुंची, काउंसलर शिवम उसे सीएमएस के पास ले गया और मेरी शिकायत की. इसी बात को पूछने के लिए मैं उसके कक्ष में गया था कि उसने मेरी शिकायत क्यों की. फिलहाल हमने महिला की सारी जांच पूर्ण कर ली है और उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया है, कल दवाई मिल जाएगी.
सीएमएस बोले- जांच की जा रही : जिला संयुक्त चिकित्सालय के सीएमएस डॉ. किशोर कुमार आहूजा का कहना है कि शिवम STI काउंसलर हैं, हमारे यहां एक महिला मरीज को लेकर आए थे. उसकी जांच 7 तारीख को की गई थी, जिसमें प्रारंभिक जांच में HIV पॉजीटिव पाई गई थी. कंफर्मेशन के लिए मरीज को ICTC भेजा गया था.
सीएमएस ने कहा, शिवम ने पूछताछ में बताया कि HIV मरीजों को जांच रिपोर्ट लैब से नहीं दी जाती है. लैब STI काउंसलर को रिपोर्ट देता है, इसके बाद मरीज को मुजफ्फरनगर ICTC सेंटर इलाज के लिए भेजा जाता है. लेकिन ICTC लैब से जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है. इस वजह से मरीज को अभी तक इलाज नहीं मिल सका है.
सीएमएस ने बताया, काउंसलर शिवम ने मुझे एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें लैब टेक्नीशियन विशाल पर जान से मारने की धमकी और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है. पूरे मामले की जांच कराई जा रही है.
