ETV Bharat / state

मंत्री इरफान अंसारी ने 'सघन एचआईवी अभियान' का किया शुभारंभ, बोले- HIV संक्रमण पर रोकथाम हमारी प्राथमिकता

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रांची सदर अस्पताल में 'इंटेंसिव HIV कैंपेन' की शुरुआत की.

hiv-awareness-campaign-launched-in-ranchi sadar hospital
सघन एचआईवी अभियान की शुरुआत (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 12, 2026 at 5:59 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर सदर अस्पताल, रांची में 'सघन एचआईवी अभियान' (Intensified HIV Campaign 2026) एवं स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने किया. झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी और स्वास्थ्य महकमे के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में JSACS के परियोजना निदेशक शशि प्रकाश सिंह, झारखंड अल्पसंख्यक कांग्रेस के चेयरमैन मंसूर अंसारी, पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला, रांची के सिविल सर्जन डॉ अमरेंद्र प्रसाद और उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश सिंह, सदर अस्पताल ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. रंजू सिन्हा सहित अन्य पदाधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी एवं NSS वॉलेंटियर्स, एएनएम स्कूल की छात्राएं उपस्थित रहीं.

13 से 24 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं में पाए गए HIV

झारखंड स्टेट एड्स परियोजना निदेशक एवं झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति शशि प्रकाश सिंह ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि आज अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर HIV के खिलाफ अत्यंत सघन जागरूकता अभियान एवं IEC गतिविधियों की शुरुआत की जा रही है, जो एक माह तक संचालित होगी. साथ ही पूरे राज्य में स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है.

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा कि HIV एक गंभीर संक्रमण है और विशेषकर युवाओं को इसके प्रति जागरूक करना आवश्यक है. हाल के दिनों में नए HIV संक्रमण के लगभग 19 प्रतिशत मामले 13 से 24 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं में पाए गए हैं, जो चिंता का विषय है. युवाओं को जागरूक कर HIV संक्रमण की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है.

HIV के रोकथाम के प्रति जागरूक करना

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राज्य के सभी युवाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य झारखंड को एक स्वस्थ राज्य बनाना है और इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ जन-जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

इरफान अंसारी ने कहा कि आज से Intensified HIV Awareness Campaign की शुरुआत की जा रही है, जिसका उद्देश्य लोगों को HIV/AIDS के दुष्प्रभाव, बचाव एवं रोकथाम के प्रति जागरूक करना है. उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में राज्य में HIV संक्रमण में कमी आई है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. HIV संक्रमण की रोकथाम ही इसका प्रसार रोकने का सबसे प्रभावी उपाय है.

HIV Awareness campaign launched in Ranchi
सघन एचआईवी अभियान (ETV BHARAT)

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरायकेला और साहिबगंज जिलों में HIV संक्रमण की रोकथाम के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया गया है. उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य के ऐसे 9 जिलों, जहां HIV संक्रमण के मामले अपेक्षाकृत अधिक हैं, को चिन्हित कर विशेष अभियान चलाया जाए और इन जिलों को HIV संक्रमण से मुक्त करने की दिशा में प्रभावी कार्य योजना बनाई जाए. बेहतर परिणाम मिलने पर इसी मॉडल को अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में राज्य के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की दिशा में कार्य किया जा रहा है, जिससे लोगों को और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी. उन्होंने बताया कि RIMS-2 का कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा और इसे शीघ्र ही जनता को समर्पित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है.

HIV Awareness campaign launched in Ranchi
रक्तदाता को प्रमाण पत्र देते स्वास्थ्य मंत्री (ETV BHARAT)

15 मिनट के भीतर ब्लड उपलब्ध कराने की व्यवस्था

स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की कि राज्य में रक्त की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही एक एजेंसी के माध्यम से व्यवस्था की जाएगी, जिससे कॉल करने पर लगभग 15 मिनट के भीतर रक्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा सकेगी. उन्होंने कहा कि ऐसी सुविधा शुरू होने पर झारखंड देश का पहला राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मंत्री ने सदर अस्पताल, रांची में उपलब्ध बेहतर चिकित्सा सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि यहां योग्य एवं समर्पित चिकित्सक जनता को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. जनता की सेवा एवं बेहतर इलाज सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. डॉक्टर के साथ-साथ सभी अस्पताल कर्मी मरीजों और उनके परिजनों के साथ संवेदनशील व्यवहार रखें. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जो भी लोग अस्पताल आते हैं, वह और उनके परिजन किस परिस्थिति में हैं, इसका ख्याल रखना ही होगा.

HIV Awareness campaign launched in Ranchi
मरीजों से मुलाकात करते स्वास्थ्य मंत्री (ETV BHARAT)

जागरूकता रथ को दिखाई गई हरी झंडी

HIV संक्रमण के खिलाफ जन-जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जागरूकता रथ को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, मंसूर अंसारी, उमाशंकर अकेला (भूतपूर्व विधायक, बरही), शशि प्रकाश सिंह, परियोजना निदेशक, झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति, डॉ. अमरेंद्र प्रसाद, सिविल सर्जन, रांची एवं डॉ. बिमलेश सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया.

इस अवसर पर NSS के स्वयंसेवकों एवं ANM स्कूल की छात्राओं द्वारा HIV जागरूकता रैली भी निकाली गई. रैली के माध्यम से युवाओं एवं आम लोगों को HIV संक्रमण के कारणों, बचाव, जांच एवं उपचार के प्रति जागरूक किया गया. स्वास्थ्य मंत्री ने आज सदर अस्पताल में रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर उनका मनोबल बढ़ाया.

ये भी पढ़ें: पलामू के MMCH में HIV संक्रमित महिला ने पहचान छिपा कर कराई सिजेरियन डिलीवरी, मचा हड़कंप

झारखंड में HIV का बदलता चेहरा, 13 केंद्रों पर मरीजों की जांच से हुए चौंकाने वाले खुलासे

चाईबासा सदर अस्पताल के 'संक्रमित खून' ने उजाड़ा परिवार, पति-पत्नी समेत बच्चा हुआ एचआईवी पॉजिटिव!

TAGGED:

अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस
INTERNATIONAL YOUTH DAY
झारखंड में HIV
HIV IN JHARKHAND
HIV AWARENESS CAMPAIGN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.