बूंदी के हितेश ने 25 घंटे 46 मिनट में पूरी की 160 किमी अल्ट्रा रन, लाखेरी में भव्य स्वागत
लाखेरी कस्बे के हितेश इस कठिन दौड़ में देशभर में आठवां स्थान हासिल किया.
Published : March 25, 2026 at 11:37 AM IST
बूंदी: जिले के लाखेरी कस्बे का होनहार धावक हितेश सैनी फिर सुर्खियों में है. हितेश ने गुजरात में 160 किमी की कठिन अल्ट्रा रन 25 घंटे 46 मिनट में पूरा कर देशभर में 8वां स्थान हासिल किया. गृहनगर लाखेरी पहुंचने पर हितेश का भव्य स्वागत हुआ.
बचपन से दौड़ने का शौक: हितेश की सफलता के पीछे उनकी वर्षों की मेहनत और परिवार का समर्थन रहा है. उनके पिता श्याम सैनी ने बताया कि हितेश को बचपन से ही दौड़ने का शौक है. उन्होंने हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण बनाए रखा. सीमित संसाधनों के बावजूद परिवार ने हर कदम पर साथ दिया. मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाले हितेश ने साबित कर दिया कि कठिन परिस्थितियां मजबूत इरादों के आगे छोटी पड़ जाती हैं.
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बड़ी उपलब्धि: खेल विशेषज्ञ भूपेंद्र योगी ने बताया कि 160 किमी अल्ट्रा रन सबसे कठिन प्रतियोगिताओं में शुमार है. इसमें प्रतिभागियों की शारीरिक क्षमता के साथ मानसिक दृढ़ता की भी कड़ी परीक्षा होती है. हितेश सैनी का 25 घंटे 46 मिनट में दौड़ पूरा करना और देश में 8वां स्थान हासिल करना बड़ी उपलब्धि है. यदि उन्हें बेहतर सुविधाएं और प्रशिक्षण मिलें तो वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं.
स्वागत में उमड़े लोग: हितेश के लाखेरी पहुंचने पर स्वागत में शहर के कई गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. सीनियर स्कूल के पास मंशापूर्ण गणेश मंदिर से उनके निवास मालिपाड़ा तक रैली निकाली गई. ढोल-नगाड़ों की गूंज और देशभक्ति के नारों के बीच निकली रैली में बड़ी संख्या में लोग थे. जय हिंद और भारत माता की जय के नारों से वातावरण गूंज उठा. शांतिलाल जैन, प्रेम जैन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश सैनी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष महेंद्र शर्मा आदि ने हितेश को शुभकामनाएं दीं.
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