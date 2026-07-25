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मेरठ में सावन की 'हाईटेक' तैयारी: करंट से बचाएंगे PVC पाइप, रास्तों पर तैनात हुए कैटल और डॉग कैचर

कांवड़ मार्ग दुरुस्त, चप्पे चप्पे पर रहेंगे स्वच्छता मित्र

सावन पर मेरठ नगर निगम का 'सुरक्षा कवच'
सावन पर मेरठ नगर निगम का 'सुरक्षा कवच' (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 9:48 AM IST

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Updated : July 25, 2026 at 11:00 AM IST

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मेरठ: सावन महीने की शुरुआत होने वाली है. मेरठ में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.साफ सफाई के लिए अलग-अलग टीम बनाई गई हैं. सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है. इस बार बिजली विभाग की ओर से भी विशेष व्यवस्था की गई है.

मेरठ में सावन की तैयारी (Video Credit: ETV Bharat)

क्या है खास इंतजाम: इस बार Cattle catcher से लेकर Dog catcher तक को तैनात कर दिया है. 700 से ज्यादा स्वच्छता मित्र तैनात किए गए हैं. वहीं पहली बार हाईटेंशन विद्युत लाईन के पोल निर्धारित ऊंचाई तक पीवीसी पाइप से कवर किये गए हैं. कांवड़ यात्रा की तैयारी में अधिकारी जोर शोर से जुटे हैं.

मेरठ की चाहे किसी भी मार्ग की बात की जाए सभी पर विशेष रूप से साफ सफाई के लिए अलग-अलग टीम बनाई गई हैं, नगरीय क्षेत्र के सभी प्रमुख मार्ग उन में चाहे गढ़ रोड़ हो, या चाहे दिल्ली रोड हो, चाहे हापुड़ रोड हो, सभी कांवड़ मार्गो पर विशेष सफाई अभियान चलाया हुआ है. साथ ही साथ सभी नागरिक क्षेत्र की नगर निगम की परिधि में आने वाली सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है.- सौरभ गंगवार, नगर आयुक्त

शिविर में विशेष इंतजाम: मेरठ में बड़ी संख्या में कांवाड़ियों के लिए शिविर भी लगाए जाते हैं, पूरे जिले में लगभग 468 शिविर लगाए जाते हैं जिनमें से 225 शिविर नगरीय क्षेत्र में लगते हैं. सिविल संचालकों के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा चुकी है. इसके अलावा मेरठ में 700 से अधिक स्वच्छता मित्रों को नियुक्त कर दिया गया है. 60 वाहनों को शिविरों में होने वाले कचरे को उठाने के लिए लगाया गया है. जिनमें 20 ट्रैक्टर ट्रॉली और 20 ई -रिक्शा लगाई गई हैं. मोबाइल टॉयलेट्स को भी लगाया जाएगा रहा है.

अधिकारियों की देखरेख में साफ-सफाई
अधिकारियों की देखरेख में साफ-सफाई (Photo Credit: ETV Bharat)

लगभग 222 किलोमीटर कांवड़ रूट मेरठ जिले में है, जो कि 8 मार्गो में विभाजित है. पहले ही सभी को निर्देश दिया जा चुका है.कावड़ यात्रा को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली है जो कुछ काम बचे हैं वह भी अगले एक-दो दिन में पूरे हो जाएंगे, शिव भक्तों को जहां भी जाना है सुरक्षित माहौल में उन्हें अपनी यात्रा करने को मिलेगा. पूरे जिले में पिछली बार से भी अधिक पद प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी साथ ही कांवड़ मार्गों पर इस बार बाइक एम्बुलेंस, लाइट मोबाईल वैन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.- वीके सिंह, जिलाधिकारी

बिजली विभाग की क्या है तैयारी: कांवड़ यात्रा को लेकर विद्युत विभाग बेहद ही गंभीर है. इस बार पहली बार हाई टेंशन लाइन के पोल पर पीवीसी पाइप लगाए जा रहे हैं. जिससे कि किसी तरह का कोई हादसे की गुंजाईश न रहे. कांवड़ रूट के अलग अलग कुल 300 पोल पर PVC पाइप लगया जा रहा है.

करंट से बचाएंगे PVC पाइप
करंट से बचाएंगे PVC पाइप (Photo Credit: ETV Bharat)

पोल पर पीवीसी पाइप लग रहे हैं. इसी तरह से मुख्य रूप से जो पावर मार्ग हैं विशेष रूप से अगर नाथ मंदिर और इस तरह से जहां-जहां धार्मिक स्थल हैं, उनके आसपास जहां-जहां ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं उनकी बेरिकेटिंग भी कराई जा रही है.-रजनीकांत मिश्रा, चीफ इंजीनियर (नगर क्षेत्र), बिजली विभाग

किसी भी समस्या के लिए कंट्रोल रूम भी बना लिया गया है. कावड़ मार्गो पर विशेष रूप से cattle catcher की चार टीम लगाई गई हैं. इसी प्रकार इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो भी मुख्य मार्ग हैं वहां अगर कहीं गली मोहल्लों में रहने वाले जो डॉगी रहते हैं, वे अगर आते हैं तो उन्हें भी पकड़वाया जाएगा. दो टीम इस काम के लिए भी लगाई गई हैं.

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Last Updated : July 25, 2026 at 11:00 AM IST

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