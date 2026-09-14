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राम मंदिर ट्रस्ट में प्रवक्ता पद को लेकर घमासान? जानें क्यों टला फैसला!

राम मंदिर ट्रस्ट में प्रवक्ता पद को लेकर घमासान? ( Photo Credit: ETV Bharat )

अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में प्रवक्ता के चयन को लेकर अभी सहमति नहीं बन सकी है. ट्रस्ट की पिछली बैठक में इस पद के लिए नाम पर चर्चा हुई लेकिन पदाधिकारियों के बीच एक राय नहीं बन पाने के कारण निर्णय टल गया. अब आगामी दो दिसंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिए जाने के आसार हैं.

क्यों फंसा है पेंच!: प्रवक्ता पद के लिए विश्व हिंदू परिषद (विहिप) से जुड़े एक पदाधिकारी के नाम की ट्रस्ट के दो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की ओर से संस्तुति की गई थी. हालांकि ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारी इस नाम को लेकर पूरी तरह सहमत नहीं बताए जा रहे हैं. इसी मतभेद के चलते पिछली बैठक में प्रवक्ता के चयन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी.