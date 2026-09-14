राम मंदिर ट्रस्ट में प्रवक्ता पद को लेकर घमासान? जानें क्यों टला फैसला!
2 दिसंबर की बैठक में होगा फैसला!
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 9:22 AM IST
अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में प्रवक्ता के चयन को लेकर अभी सहमति नहीं बन सकी है. ट्रस्ट की पिछली बैठक में इस पद के लिए नाम पर चर्चा हुई लेकिन पदाधिकारियों के बीच एक राय नहीं बन पाने के कारण निर्णय टल गया. अब आगामी दो दिसंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिए जाने के आसार हैं.
क्यों फंसा है पेंच!: प्रवक्ता पद के लिए विश्व हिंदू परिषद (विहिप) से जुड़े एक पदाधिकारी के नाम की ट्रस्ट के दो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की ओर से संस्तुति की गई थी. हालांकि ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारी इस नाम को लेकर पूरी तरह सहमत नहीं बताए जा रहे हैं. इसी मतभेद के चलते पिछली बैठक में प्रवक्ता के चयन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी.
ट्रस्ट के प्रवक्ता के लिए ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाएगा, जो राम मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर निर्माण तक की पूरी प्रक्रिया से भली-भांति परिचित हो. प्रवक्ता को मंदिर से जुड़े विषयों की प्रमाणिक जानकारी और समुचित प्रस्तुति का अनुभव भी होना जरूरी होगा.- गोविंद देव गिरी, महासचिव, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट
मंदिर निर्माण के साथ ही ट्रस्ट की गतिविधियों, व्यवस्थाओं और महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए अधिकृत प्रवक्ता की आवश्यकता महसूस की जा रही है. वर्तमान में ट्रस्ट की ओर से अलग-अलग पदाधिकारी समय-समय पर मीडिया को जानकारी देते हैं. ऐसे में एक अधिकृत प्रवक्ता की नियुक्ति से संवाद व्यवस्था को व्यवस्थित करने की उम्मीद है. दो दिसंबर की बैठक में संभावित नाम पर यदि सभी पदाधिकारियों के बीच सहमति बनती है तो प्रवक्ता के नाम की घोषणा की जा सकती है. हालांकि, ट्रस्ट की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.