बड़ी खबर : सोते हुए मजदूरों को ट्रेलर ने रौंदा, 3 की मौत और 4 घायल
भोपा बस्ती के दो परिवार मजदूरी के लिए नंगली निर्वाण गांव आए हुए थे. वे रात को जोहड़ के किनारे तंबू लगाकर सो रहे थे.
Published : April 10, 2026 at 1:01 PM IST
झुंझुनू: जिले के गुढ़ागौड़जी क्षेत्र के नंगली निर्वाण गांव में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया. तेज रफ्तार ट्रेलर ने जोहड़ किनारे तंबू में सो रहे मजदूरों को कुचल दिया, जिसमें मौके पर ही दो नाबालिग बालिकाओं की मौत हो गई, जबकि एक युवती ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया. हादसे में चार अन्य मजदूर घायल हो गए, जिनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है. ट्रेलर चालक को मौके से हिरासत में ले लिया गया है. प्रारंभिक जांच में चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार सामने आई है. पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और ट्रेलर को जब्त कर लिया गया है.
थानाधिकारी सुरेश रोलन ने बताया कि गुढ़ा भोपा बस्ती के दो परिवार मजदूरी के सिलसिले में नंगली निर्वाण गांव आए हुए थे. वे रात को जोहड़ के किनारे तंबू लगाकर सो रहे थे. करीब सुबह चार बजे गांव के ही एक ट्रेलर ने अचानक तेज गति से आकर इन तंबुओं को रौंद दिया.
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हादसे की चपेट में आने वाली 13 वर्षीय प्रियंका और 14 वर्षीय मोडी की मौके पर ही मौत हो गई. 22 वर्षीय छोटकी पत्नी सुरेश को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में या अस्पताल पहुंचने पर उसकी भी मौत हो गई. बीडीके अस्पताल के पीएमओ डॉ. जितेंद्र भांबू ने बताया कि घायलों में रवीना का अस्पताल झुंझुनू में इलाज चल रहा है, जबकि संजीत, संजय और सुनील को गंभीर हालत में जयपुर के बड़े अस्पताल रेफर कर दिया गया है.
हादसे के बाद परिजनों ने कहा कि ट्रेलर वाले ने सोते हुए बच्चों और महिलाओं को नहीं देखा? अब प्रशासन और पुलिस से न्याय चाहिए. हादसे के बाद गुढ़ागौड़जी क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.