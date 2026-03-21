गुरुग्राम में हिट एंड रन केस, तेज रफ्तार थार की टक्कर से ऑटो ड्राइवर की मौत, मृतक उत्तर प्रदेश का निवासी
गुरुग्राम में हिट एंड रन केस में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के निवासी ऑटो चालक की मौत हो गई.
Published : March 21, 2026 at 6:41 PM IST
गुरुग्राम: जिले के साउथ पेरिफेरेल रोड पर शुक्रवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां तेज रफ्तार थार ने एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में ऑटो चालक की मौत हो गई, जबकि उसमें सवार दो लोग घायल हो गए. टक्कर के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जिससे मामला हिट एंड रन का बन गया है.
क्या है मामलाः दरअसल हादसा रात करीब साढ़े नौ बजे हुआ, जब ऑटो चालक माहेश्वरी दयाल दो सवारियों को लेकर जा रहे थे. जैसे ही वह एम3एम क्षेत्र के पास पहुंचे, पीछे से आ रही तेज रफ्तार काले रंग की थार ने ऑटो को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया.
मृतक के परिवार में 5 बच्चे और पत्नीः राहगीरों ने तुरंत बचाव कार्य करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने ऑटो चालक को मृत घोषित कर दिया. मृतक 48 वर्षीय माहेश्वरी दयाल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रहने वाले था और गुरुग्राम में ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा था. उनके परिवार में पत्नी और पांच बच्चे हैं, जिनकी जिम्मेदारी अब अनिश्चितता में है.
सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है पुलिसः सूचना मिलने पर बादशाहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर फॉरेंसिक टीम की मदद ली और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है.