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गुरुग्राम में हिट एंड रन केस, तेज रफ्तार थार की टक्कर से ऑटो ड्राइवर की मौत, मृतक उत्तर प्रदेश का निवासी

तेज रफ्तार थार की टक्कर से ऑटो चालक की मौत ( Etv Bharat )

गुरुग्राम: जिले के साउथ पेरिफेरेल रोड पर शुक्रवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां तेज रफ्तार थार ने एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में ऑटो चालक की मौत हो गई, जबकि उसमें सवार दो लोग घायल हो गए. टक्कर के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जिससे मामला हिट एंड रन का बन गया है. क्या है मामलाः दरअसल हादसा रात करीब साढ़े नौ बजे हुआ, जब ऑटो चालक माहेश्वरी दयाल दो सवारियों को लेकर जा रहे थे. जैसे ही वह एम3एम क्षेत्र के पास पहुंचे, पीछे से आ रही तेज रफ्तार काले रंग की थार ने ऑटो को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया.