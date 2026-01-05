ETV Bharat / state

बीजेपी विधायक रेणुका सिंह के बेटे पर हिट एंड रन का केस दर्ज

रायपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी विधायक रेणुका सिंह के बेटे पर हिट एंड रन का केस दर्ज हुआ है.

रायपुर एसपी कार्यालय
January 5, 2026

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोमवार तड़के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा BJP विधायक रेणुका सिंह के बेटे पर हिट-एंड-रन का केस दर्ज किया गया है. आरोप है कि उसकी कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार, जो एक डिस्क जॉकी है, गंभीर रूप से घायल हो गया.

रेणुका सिंह के बेटे बलवंत सिंह पर केस दर्ज

आरोपी बलवंत सिंह उर्फ ​​लकी (34), भरतपुर-सोनहत (ST) निर्वाचन क्षेत्र की विधायक रेणुका सिंह का बेटा है, जिन्होंने 2019 से 2023 तक केंद्रीय जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री के रूप में काम किया था.यह घटना तेलीबांधा पुलिस स्टेशन के तहत सालासर चौक पर रात करीब 1 बजे हुई, जब पीड़ित, त्रिभुवन सिंह (34), जो एक डिस्क जॉकी (DJ) है, काम के बाद अपनी मोटरसाइकिल से तेलीबांधा में अपने घर लौट रहा था.

तेलीबांधा थाना क्षेत्र की घटना

रायपुर पुलिस के मुताबिक बलवंत सिंह अपने दोस्तों के साथ अरंग की तरफ से तेलीबांधा की ओर अपनी कार चला रहा था, तभी चार पहिया वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद बलवंत सिंह कथित तौर पर दूसरी कार में बैठकर मौके से फरार हो गया.

आरोपी के खिलाफ तेलीबांधा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125(a) के तहत केस दर्ज किया गया है. मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद और धाराएं जोड़ी जाएंगी. मोटरसाइकिल सवार त्रिभुवन सिंह को राज्य की राजधानी के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. इस केस में पुलिस आगे की जांच कर रही है.

