पंचकूला हिट एंड रन केस: रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल की मौत मामले में फरार ऑटो चालक गिरफ्तार

ETV Bharat Haryana Team

January 15, 2026

पंचकूला: मनसा देवी रोड पर बीती 9 जनवरी को 87 वर्षीय रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल की मौत मामले में पंचकूला पुलिस ने हादसे को अंजाम देकर फरार हुए ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान मूल रूप से राजस्थान के जिला चूरू निवासी एवं वर्तमान में मानव कॉलोनी सकेतड़ी में रह रहे ओमप्रकाश के रूप में हुई है.

रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल की मौत मामले में आरोपी गिरफ्तार: डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने बताया कि मृतक की पत्नी ने 10 जनवरी को थाना मनसा देवी में शिकायत दर्ज करवाई थी. इसमें बताया गया कि 9 जनवरी को उनके 87 वर्षीय पति, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कुलवंत सिंह मान को एक ऑटो चालक ने टक्कर मार दी. गंभीर रूप से घायल होने पर उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 125(बी) व 106 के तहत मामला दर्ज कर जांच की. जांच के दौरान पुलिस ने 13 जनवरी को आरोपी की पहचान की और 14 जनवरी को आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की.

पोस्टमार्टम के बाद संस्कार: पीड़ित परिवार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कुलवंत सिंह मान का पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया. इस दौरान सभी परिजनों समेत उनके रिश्तेदार और जानकारों की आंखें नम रही. हर कोई लेफ्टिनेंट जनरल के सेवाकाल संबंधी कार्यों व समाज हित के कार्यों बारे बातचीत करते दिखे.

पुलिस की आक्रामक पेट्रोलिंग जारी: थाना मनसा देवी के प्रभारी इंस्पेक्टर मुनीष कुमार ने बताया कि एमडीसी क्षेत्र में लगातार गश्त की जा रही है. विशेष रूप से सेक्टर-4, 6, महादेवपुरा, सुखना लेक से सटे इलाके और बाजारों में आक्रामक पेट्रोलिंग की जा रही है, जिससे अपराध पर प्रभावी अंकुश लगा है. उन्होंने बताया कि "पुलिस नियमित रूप से नागरिकों के बीच जाकर उनसे फीडबैक भी ले रही है और नियमित नाकाबंदी और महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस बल की उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है. भविष्य में भी लोगों से सीधा संवाद कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा. साथ ही जहां आवश्यकता है, वहां ट्रैफिक लाइट्स और प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए संबंधित विभागों से पत्राचार किया जा चुका है, ताकि क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके."

सड़क हादसों की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम: डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने कहा कि "देश सेवा करने वाले ऐसे वरिष्ठ अधिकारी को खोना न केवल पंचकूला बल्कि पूरे देश के लिए अत्यंत दुखद है." उन्होंने बताया कि "भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस द्वारा ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे. डीसीपी ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर गश्त को और सख्त किया जाएगा. तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जाएंगे और संवेदनशील व दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आम नागरिकों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो."

