तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे मजदूर को मारी टक्कर, कई फीट दूर गिरा, मौत
तोताराम भील जैसलमेर शहर में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था.
Published : January 13, 2026 at 2:22 PM IST|
Updated : January 13, 2026 at 2:34 PM IST
जैसलमेर : शहर के मूल सागर रोड पर सोमवार रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. सम सैंड म्यूजियम के पास एक अनियंत्रित कार ने पैदल चल रहे युवक को टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है. मृतक की पहचान तोताराम भील (निवासी खुईयाला) के रूप में हुई है, जो जैसलमेर शहर में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था.
शहर कोतवाल सुजाराम ने बताया कि पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं. कुछ संदिग्ध वाहनों की पहचान की गई है और जल्द ही आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि यदि किसी के पास हादसे से संबंधित जानकारी हो तो वह पुलिस को सूचित करें. हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है और लोग तेज रफ्तार व लापरवाही से वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
जानकारी के अनुसार, तोताराम रात के समय सम सैंड म्यूजियम के पास स्थित एक दुकान से सामान लेने गया था. सामान लेकर लौटते समय वह सड़क पार कर रहा था, तभी सम रोड की ओर से तेज गति से आ रही कार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक कई फीट दूर जाकर सड़क किनारे गिरा. हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में पड़े युवक को अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को जवाहर चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया. देर रात अस्पताल परिसर में परिजनों और समाज के लोगों की भीड़ जमा हो गई. मृतक के भाई मोहनराम ने बताया कि हादसे से कुछ देर पहले ही उसकी तोताराम से फोन पर बात हुई थी. तोताराम ने जल्द गांव आने की बात कही थी, लेकिन कुछ समय बाद जब दोबारा फोन किया गया तो किसी अनजान व्यक्ति ने हादसे की सूचना दी.