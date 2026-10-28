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पंजाबी बाग में DTC बस की टक्कर से युवक की मौत, हादसे के बाद सड़क पर उतरे स्थानीय लोग

सड़क हादसा ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके से सामने आया है, जहां DTC बस की टक्कर लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में तनाव का माहौल देखने को मिला और स्थानीय लोग सड़क पर उतरकर विरोध जताने लगे. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.

घटना की सूचना बुधवार सुबह पुलिस को मिली. सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी. हादसे से जुड़े तथ्यों का पता लगाने के लिए पुलिस विभिन्न पहलुओं पर काम कर रही है. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में रोष देखने को मिला. सड़क पर विरोध प्रदर्शन के चलते इलाके में लोगों की आवाजाही भी प्रभावित रही.