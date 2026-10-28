पंजाबी बाग में DTC बस की टक्कर से युवक की मौत, हादसे के बाद सड़क पर उतरे स्थानीय लोग
पुलिस के अनुसार मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. पुलिस हादसे के पीछे जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में जुटी है.
Published : October 28, 2026 at 2:48 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके से सामने आया है, जहां DTC बस की टक्कर लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में तनाव का माहौल देखने को मिला और स्थानीय लोग सड़क पर उतरकर विरोध जताने लगे. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.
घटना की सूचना बुधवार सुबह पुलिस को मिली. सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी. हादसे से जुड़े तथ्यों का पता लगाने के लिए पुलिस विभिन्न पहलुओं पर काम कर रही है. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में रोष देखने को मिला. सड़क पर विरोध प्रदर्शन के चलते इलाके में लोगों की आवाजाही भी प्रभावित रही.
पंजाबी बाग में DTC बस की टक्कर से युवक की मौत: पुलिस के अनुसार मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. पुलिस हादसे के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाने और जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में जुटी है. हालांकि हादसा किस परिस्थिति में हुआ और युवक की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, इन सभी सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे.
हादसे के बाद सड़क पर उतरे स्थानीय लोग: डीसीपी हरेश्वर स्वामी के मुताबिक पंजाबी बाग थाना क्षेत्र में आज सुबह करीब 7:23 बजे सड़क हादसे की सूचना पुलिस को PCR कॉल के जरिए मिली. सूचना मिलते ही जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पता चला कि एक DTC बस ने मोटरसाइकिल सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान 22 वर्षीय सोनू के रूप में हुई है, जो पंजाबी बाग की इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला था. सोनू अपने परिवार के साथ एक झुग्गी में रहता था. जबकि उसकी मां गृहिणी हैं.
राजधानी में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर सवाल: पुलिस अब हादसे में शामिल DTC बस की पहचान करने और उसे तलाशने में जुटी है. इसके लिए घटनास्थल और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि बस का पता लगाकर आगे की कार्रवाई की जा सके. फिलहाल पुलिस मामले में कानून के अनुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई कर रही है. CCTV फुटेज की जांच के बाद हादसे से जुड़े अन्य तथ्यों का पता किया जा रहा है.
पंजाबी बाग में हुए इस दर्दनाक सड़क हादसे के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है. एक युवक की मौत ने एक बार फिर राजधानी में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है.
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