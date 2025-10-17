ETV Bharat / state

जोधपुर में हिट एंड रन : एसयूवी की टक्कर से स्कूटर सवार बुजुर्ग की मौत

जोधपुर में स्कूटर सवार वृद्ध को टक्कर मारने के बाद चालक एसयूवी लेकर फरार हो गया. एसयूवी झारखंड में पंजीकृत है.

SUV accident victim
एसयूवी से हादसे का शिकार (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 17, 2025 at 6:10 PM IST

2 Min Read
जोधपुर: शहर की पाल रोड पर शुक्रवार को हिट एंड रन का मामला सामने आया. इसमें स्कूटर सवार बुजुर्ग को तेज गति से आ रही suv ने भीषण टक्कर मार दी. इसमें स्कूटर सवार बुजुर्ग उछलकर सड़क पर गिर गए. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई. टक्कर मारने के बाद चालक तेज गति से suv भगा ले गया. पुलिस गाड़ी की तलाश कर रही है. घटना का फुटेज सामने आया है.

एसीपी प्रताप नगर रविंद्र बोथरा ने बताया कि देवनगर थाना क्षेत्र में पाल रोड पर पासपोर्ट ऑफिस के पास रहने वाले 75 वर्षीय श्यामलाल बोराना सुबह करीब आठ बजे घर से स्कूटर लेकर निकले थे. मैन पाल रोड क्रॉस करते ही तेज गति suv में स्कूटर को टक्कर मार दी. गाड़ी इतनी तेज थी कि दस से 15 फीट स्कूटर को घसीटा और आगे निकल गई. इससे श्यामलाल बुरी तरह से घायल हो गए.

जोधपुर में हिट एंड रन. (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: राखी बांधकर लौटते समय हादसा: एसयूवी की टक्कर से बाइक सवार पिता-पुत्र समेत 3 की मौत, गुस्साए लोगों ने फूंका वाहन

पुलिस ने बताया कि सूचना पर देवनगर थाने के एएसआई प्रेमाराम पहुंचे. इस दौरान लोगों ने श्यामलाल को संभाला. घायल श्यामलाल को निकट के निजी अस्पताल ले गए, जहां सिर में गहरी चोट होने से मथुरादास माथुर (MDM) अस्पताल रेफर कर दिया गया. एमडीएम अस्पताल में इलाज के दौरान श्यामलाल ने दम तोड़ दिया. उनके बेटे विजय राज के अनुरोध पर शव बिना पोस्टमार्टम कराए ही परिवार को सौंप दिया. परिजनों ने घटना की रिपोर्ट बाद में देने की बात कही.

झारखंड में रजिस्टर्ड निकला वाहन: दुर्घटना के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उस गाड़ी की पहचान हुई, जिसने श्यामलाल को टक्कर मारी थी. गाड़ी झारखंड नंबर से रजिस्टर्ड है. इसकी डिटेल पुलिस निकाल रही है.

