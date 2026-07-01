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नशे में धुत कार सवार युवकों ने कई वाहनों को मारी टक्कर, 4 घायल, बूंदी में हेड कांस्टेबल को वाहन ने कुचला

अजमेर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है. वहीं. बूंदी में हेड कांस्टेबल की सड़क हादसे में मौत हो गई.

कार सवार युवकों ने कई वाहनों को मारी टक्कर
कार सवार युवकों ने कई वाहनों को मारी टक्कर (ईटीवी भारत अजमेर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 1, 2026 at 7:25 AM IST

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Updated : July 1, 2026 at 10:13 AM IST

3 Min Read
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अजमेर/बूंदी : अजमेर जिले के मार्बल सिटी किशनगढ़ में मंगलवार देर रात हिट एंड रन का मामला सामने आया. मझेला रोड क्षेत्र में कथित रूप से नशे में धुत कार सवार युवकों ने तेज रफ्तार से वाहन चलाते हुए कई वाहनों को टक्कर मार दी. इस हादसे में चार लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. मदनगंज थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है. फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है. दुर्घटना के कारणों और पूरे घटनाक्रम की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, बूंदी में पुलिस अधीक्षक कार्यालय की सामान्य शाखा में पदस्थापित हेड कांस्टेबल सुनील वर्मा को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया, जिससे उनकी मौत हो गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बेकाबू कार ने सबसे पहले सड़क किनारे खड़ी एक वैन को जोरदार टक्कर मारी, जिससे वैन के परखच्चे उड़ गए. इसके बाद एक कार, एक टेम्पो और दो से तीन मोटरसाइकिल को भी अपनी चपेट में ले लिया. अचानक हुए हादसे से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और भीड़ मौके पर जमा हो गई. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कार में सवार एक युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार होने में सफल रहा.

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सूचना मिलने पर मदनगंज थाना और किशनगढ़ थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए राजकीय वाईएन अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है. घायलों में एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है. मदनगंज थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है.

बूंदी में हेड कांस्टेबल को देर रात वाहन ने कुचला : बूंदी-कोटा हाईवे पर स्थित टनल के पास बुधवार तड़के पुलिस अधीक्षक कार्यालय की सामान्य शाखा में पदस्थापित हेड कांस्टेबल सुनील वर्मा की एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. बूंदी हाईवे टनल के इंचार्ज राम सहाय ने बताया कि घटना मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात करीब 1:20 बजे की है. सूचना मिली थी कि टनल से करीब एक किलोमीटर आगे कोटा की ओर एक बाइक सवार सड़क पर गंभीर हालत में पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही हाईवे टीम मौके पर पहुंची और तत्काल सदर थाना पुलिस को अवगत कराया गया.

उन्होंने बताया कि हेड कांस्टेबल सुनील वर्मा की बाइक बूंदी से कोटा की ओर गलत दिशा में जा रही थी. इसी दौरान सामने से आए किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक चालक के सिर में गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक घटनास्थल से फरार हो गया. पुलिस ने देर रात शव को एंबुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया, जहां बुधवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई. बूंदी पुलिस लाइन के आरआई बहादुर सिंह ने बताया कि हेड कांस्टेबल सुनील वर्मा वर्ष 2001 बैच के पुलिसकर्मी थे और वर्तमान में बूंदी पुलिस अधीक्षक कार्यालय की सामान्य शाखा में अपनी सेवाएं दे रहे थे.

Last Updated : July 1, 2026 at 10:13 AM IST

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