अयोध्या में रचा जाएगा इतिहास: कुबेर टीला पर पहली बार झूला विहार करेंगे रामलला
15 अगस्त से कुबेर टीला पर 12 दिनों तक झूलेंगे रामलला
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 11:46 AM IST
अयोध्या: पहली बार सावन झूला मेले के दौरान रामलला मंदिर परिसर स्थित कुबेर टीला पर झूला बिहार करेंगे. यह उत्सव सावन शुक्ल तृतीया अर्थात 15 अगस्त से सावन पूर्णिमा तक 12 दिनों का होगा. इस दौरान रामलला के समक्ष झूला, कजरी गीत के साथ नृत्य की प्रस्तुतियां भी होंगी.
राम मंदिर ट्रस्ट का फैसला: यह निर्णय राम मंदिर ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन और श्रीरामवल्लभाकुंज के प्रमुख और राम मंदिर धार्मिक समिति स्वामी राजकुमार दास के साथ बैठक के बाद लिया गया. राजकुमार दास महाराज ने बताया वर्तमान माहौल को देखते हुए सुरक्षा कारणों से रामलला को इस साल मणिपर्वत झूला मेले में ले जाने के निर्णय पर अमल नहीं हो पा रहा है. हालांकि अयोध्या के मंदिरों की परंपरा को देखते हुए इस बार रामलला का झूलन उत्सव पांच दिनों से बढ़ाकर 12 दिनों का होगा. यह उत्सव रोज शाम 6 बजे से 3 घंटे का होगा. जिसमें रोज बेहतरीन कलाकारों को आमंत्रित किया जाएगा. उत्सव में संतों-महंतों को भी आमंत्रित किया जाएगा.
व्यवस्था मजबूती पर जोर: राम मंदिर ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव से करीब एक घंटे तक बैठक हुई. इस दौरान रामलला, राम दरबार सहित परकोटे और अन्य सभी मंदिरों की व्यवस्था को और बेहतर करने पर चर्चा हुई. अयोध्या के संतों को रामलला के दर्शन को सुलभ बनाने पर भी ट्रस्ट विचार कर रहा है. इसके लिए सभी के लिए आधार कार्ड को मान्य बनाकर उसके आधार पर एक-एक साल के लिए दर्शन पास जारी करने पर विचार किया जा रहा है.राम मंदिर के परकोटे में विराजमान महादेव के जलाभिषेक के लिए निरंतर जलधारा की व्यवस्था की जा रही है. उनके विशेष-पूजन अर्चन की भी व्यवस्था पर विचार किया गया है.
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