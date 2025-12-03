ETV Bharat / state

धौलपुर एसपी का बड़ा एक्शन: 24 आदतन अपराधियों की हिस्ट्रीशीट की ओपन, रडार पर रहेंगे अपराधी

धौलपुर: पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बड़ा एक्शन लेते हुए जिले के 24 आदतन अपराधियों की हिस्ट्रीशीट ओपन की है. जिले में आदतन अपराधी एवं हिस्ट्रीशीट की संख्या 239 पहुंच गई है. 24 अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलकर संबंधित थाना प्रभारियों को हिस्ट्रीशीट पत्रावली ओपन करने के निर्देश दिए हैं.

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. जयपुर पुलिस मुख्यालय के निर्देश में वांछित अपराधी, बदमाश एवं अनैतिक काम करने वाले लोगों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं. उन्होंने बताया अभियानों के माध्यम से पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है. अपराध पर पूरी तरह से शिकंजा करने के लिए नवंबर महीने में जिले के 24 आदतन अपराधियों की हिस्ट्रीशीट ओपन की है. जिले के संबंधित थाना प्रभारियों को अपराधियों की हिस्ट्रीशीट पत्रावली ओपन करने के निर्देश दिए हैं.