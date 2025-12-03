धौलपुर एसपी का बड़ा एक्शन: 24 आदतन अपराधियों की हिस्ट्रीशीट की ओपन, रडार पर रहेंगे अपराधी

ETV Bharat / state

धौलपुर में आदतन अपराधाी और हिस्ट्रीशीटर की संख्या नवंबर महीने में 239 तक पहुंच गई है.

धौलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय (ETV Bharat Dholpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 3, 2025 at 7:26 PM IST

धौलपुर: पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बड़ा एक्शन लेते हुए जिले के 24 आदतन अपराधियों की हिस्ट्रीशीट ओपन की है. जिले में आदतन अपराधी एवं हिस्ट्रीशीट की संख्या 239 पहुंच गई है. 24 अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलकर संबंधित थाना प्रभारियों को हिस्ट्रीशीट पत्रावली ओपन करने के निर्देश दिए हैं.

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. जयपुर पुलिस मुख्यालय के निर्देश में वांछित अपराधी, बदमाश एवं अनैतिक काम करने वाले लोगों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं. उन्होंने बताया अभियानों के माध्यम से पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है. अपराध पर पूरी तरह से शिकंजा करने के लिए नवंबर महीने में जिले के 24 आदतन अपराधियों की हिस्ट्रीशीट ओपन की है. जिले के संबंधित थाना प्रभारियों को अपराधियों की हिस्ट्रीशीट पत्रावली ओपन करने के निर्देश दिए हैं.

धौलपुर एसपी का अपराधियों पर सख्त रवैया (ETV Bharat Dholpur)

उन्होंने बताया जिले में अब तक 215 आदतन अपराधी और हिस्ट्रीशीटर हैं. लेकिन नवंबर महीने में 24 अपराधियों की हिस्ट्रीशीट ओपन होने की वजह से इनकी संख्या 239 पहुंच गई है. पुलिस इन अपराधियों पर लगातार निगरानी रखेगी. अपराध में लिप्त पाए जाने पर सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान में बताया हिस्ट्रीशीट खोले गए आदतन अपराधियों के विरुद्ध हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, नकबजनी, रंगदारी जैसे संगीन धाराओं में आपराधिक मामले पंजीबद्ध हैं.

इनकी हिस्ट्रीशीट हुई ओपन:

  1. ओम प्रकाश उर्फ बच्चा पुत्र हजारीलाल, निवासी भिरावल- 24 मामले दर्ज
  2. पान सिंह पुत्र शिवचरण, निवासी कुदिन्ना- 30 मामले दर्ज
  3. राधे उर्फ राधेश्याम पुत्र सूबे, निवासी सोने का गुर्जा - 10 मामले दर्ज
  4. तहसीला उर्फ तहसीलदार पुत्र सोनेराम, निवासी देव का पूरा - 8 मामले दर्ज
  5. जेबेन्द्र पुत्र गौतम सिंह, निवासी - चौकी पूरा 12 मामले दर्ज
  6. विनय पुत्र रविंद्र, निवासी बाड़ी - 6 मामले दर्ज
  7. भोला उर्फ अजय पुत्र प्रेम सिंह, निवासी बाड़ी - 11 मामले दर्ज
  8. विजय पुत्र बच्चू, निवासी बाड़ी - 12 मामले दर्ज
  9. आकाश पुत्र मुकेश, निवासी बाड़ी - 18 मामले दर्ज
  10. रेख सिंह पुत्र मेहताब, निवासी बाड़ी - 9 मामले दर्ज
  11. जतिन पुत्र परमाल, निवासी धौलपुर - 5 मामले दर्ज
  12. सूरज मामा पुत्र लोकेंद्र, निवासी धौलपुर - 9 मामले दर्ज
  13. कल्ला पुत्र रामवीर, निवासी नगला विधोरा -11 मामले दर्ज
  14. हेत सिंह उर्फ हेता पुत्र सरदार सिंह निवासी खरगपुर - 21 मामले दर्ज
  15. हरिओम पुत्र वीरेंद्र निवासी पंछी पुरा - 14 मामले दर्ज
  16. सुखराम पुत्र दाताराम निवासी भागना - 6 मामले दर्ज
  17. मोनू पुत्र संतोष निवासी बसेड़ी 10 मामले दर्ज
  18. विवेक पुत्र हरिओम, निवासी पूठपुरा - 6 मामले दर्ज
  19. अंकित पुत्र रमन सिंह निवासी बसेड़ी 6 मामले दर्ज
  20. रोहित तोमर पुत्र वीरेंद्र, निवासी दिनकटा - पांच मामले दर्ज
  21. गिर्राज परमार पुत्र गब्बर सिंह, निवासी बसेड़ी - 6 मामले दर्ज
  22. राम हरि पुत्र मेघ सिंह, निवासी अतरसुमा - 7 मामले दर्ज
  23. देबू पुत्र द्वारिका, निवासी बरौली - 5 मामले दर्ज
  24. सूरजपुत्र करण सिंह, निवासी खिंनोट - 4 मामले दर्ज

