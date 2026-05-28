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10 हजार का इनामी हिस्ट्रीशीटर धौलपुर से गिरफ्तार, बदमाश के खिलाफ दुष्कर्म और डकैती जैसे दर्जनभर मामले दर्ज

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Courtesy - Police Headquarters )

जयपुर: राजस्थान पुलिस की सीआईडी क्राइम ब्रांच ने इनामी अपराधियों और हार्डकोर बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. झुंझुनू जिले में 10 हजार रुपए के इनामी बदमाश और सूरजगढ़ थाने के हिस्ट्रीशीटर कर्मवीर उर्फ कर्मसिंह को सीआईडी सीबी ने धौलपुर से पकड़ा है. वह दलित युवक के अपहरण और जानलेवा हमले का मुख्य आरोपी है. पुलिस को इस मामले में उसकी लंबे समय से तलाश थी. वह राजस्थान और अन्य राज्यों में फरारी काट रहा था. सीआईडी क्राइम ब्रांच की डीआईजी राशि डोगरा डूडी और एएसपी नेहा अग्रवाल के सुपरविजन में गठित एक विशेष टीम ने उस पर शिकंजा कसा और पकड़ लिया. पुख्ता सूचना मिलने पर घेराबंदी कर पकड़ा: एडीजी बिपिन कुमार पांडेय ने बताया कि एसआई शैलेंद्र शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम को इनपुट मिला था कि हिस्ट्रीशीटर कर्मवीर नागपुर से ग्वालियर होते हुए धौलपुर की ओर आ रहा है. गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लगातार अपने ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था. एएसआई शंकर दयाल शर्मा और झुंझुनू डीएसटी के एएसआई शशिकांत ने तकनीकी रूप से जानकारी को डवलप किया. पुख्ता जानकारी मिलते ही टीम ने धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में सागरपाड़ा पुलिस चौकी के सामने घेराबंदी की और स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी को पकड़ लिया. पढ़ें: दोस्त की बंदूक बनी काल, हिस्ट्रीशीटर महेश की मौत, पेट में गोली लगने से हुआ था घायल